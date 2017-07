*L’ Aquila *– E’ stata una partita combattuta fino all’ultima azione quando

l’Aquila NeroVerde ha tentato la meta del recupero ma non è bastato. L’

inesorabile fischio dell’Arbitro, Roberto D’Amico, ha decretato vincitori

del Campionato LIRFL 2017 gli Hammers Umbria. Un match equilibrato che ha

sottolineato l’elevato livello di entrambe le squadre approdate alla finale

che si è disputata presso il campi di Centi Colella. Gli Hammers si

confermano i migliori del Rugby a 13 dopo il successo della Coppa Italia

mentre gli Aquilani, nonostante il grande supporto del loro pubblico di

casa mancano nuovamente per un soffio la vittoria. Un secondo posto amaro

ma che ribadisce la crescita del club. Il Campionato 2017 si conclude

quindi con grande soddisfazione di tutta le Lega che dopo i successi della

Nazionale porta a casa un campionato sempre più di alto livello come ha

commentato lo stesso Pierluigi Gentile, Presidente LIRFL.

foto. Hammers Umbria, Pierluigi Gentile, Pierluigi Biondi (Sindaco)

*IL TABELLINO*

*L’Aquila, sabato 15 luglio 2017, ore 16:30*

*Finale Campionato Rugby League 2017*

*L’Aquila NeroVerde – Hammers Umbria: 22 – 28*

*Marcatori*

*Primo tempo*: 7’m Piccinini (4-0), 11’m Mazzanti (4-4), 23’ m

Parisse(8-4), 27’ m Bellezza (8-8), 30’m Speranza (12-8), 34’m Giorgini

(12-12), 40’ m Tinari tr Parisse (18-12)

*Secondo tempo*: 12 m Mazzanti con tr. (18-18), 18’ m Batini tr. Gioé

(18-24), 22’ m Giorgini (18-28), 25’ m Speranza (22-28).

*AQUILA NEROVERDE*: Sartorio G., Parisse, Erbolini, Ponzi, Piccinini,

Sartorio D., Speranza, Ferrara, Tinari, Galeota, Mucciante, Liberatore,

Mercurio,Guaiani, Avallone, Di Fabio, Foglietta, Di Mercurio

All. Alessandro Marozzi Acc. Simeoni Antonio

*HAMMERS UMBRIA*: Cardinali, paciosi, Batini, Bettucci, Milizia T.,

Mazzanti, Gioé, Bigarini, Giorgini, Franzoni, Bellezza, Salvadori, Milizia

F., Novelli M., Novelli S., Ligi, Zucchini, Zuvaldi.

All. Battistacci Tommaso

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

