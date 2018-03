Roma – Ha debuttato nel rugby a 13 nella finale in gara unica della Coppa

Italia organizzata a inizio mese dalla Lega Italiana Rugby Football League.

Davide Calia, centro classe 1990 che ha vestito la maglia dell’Albinea, è

l’ennesimo esempio di un giocatore che dal rugby union si “tuffa” nel

league e le sensazioni che questa disciplina gli ha lasciato sono

indubbiamente positive. «Devo ammettere che, al primo “impatto”,

l’avventura è stata abbastanza traumatica perché le dinamiche del rugby a

13 rispetto a quelle del 15 sono totalmente diverse e non è semplice

modificare gli automatismi che uno si porta solitamente dentro al campo –

dice Calia – Tra l’altro il nostro gruppo era davvero molto variegato, nel

senso che i componenti della rosa venivano da diverse parti dell’Emilia

Romagna e anche da fuori regione, quindi non abbiamo avuto praticamente

occasioni per allenarci assieme e “studiare” un po’ di più la disciplina.

Una volta preso confidenza con il rugby a 13, comunque, ho scoperto un

mondo sicuramente differente, ma assolutamente divertente e coinvolgente:

un’esperienza da ripetere appena possibile. Inoltre anche a livello di

squadra le cose non sono andate male: bisogna ricordarsi che questo gruppo

si conosceva pochissimo e che molti ragazzi erano “novizi” della disciplina

esattamente come il sottoscritto, mentre di fronte abbiamo avuto atleti ben

più esperti nel rugby a 13». Calia, giocatore del Reno (formazione

bolognese che milita nella serie B del rugby a 15), è stato coinvolto da

Luca Ruggeri, una delle “anime” dell’Albinea che tra l’altro è stata

l’unica rappresentante del nord Italia alla finale di Coppa giocata a

L’Aquila. «Anche dal punto di vista organizzativo il mio giudizio

sull’evento non può che essere positivo – dice Calia – C’è stato grande

impegno da parte di tutti, non era semplice riuscire a coinvolgere squadre

provenienti da tutta Italia e riuscire a produrre una giornata di sport

all’insegna del divertimento e della sana competitività».

