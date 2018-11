Roma – La Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) è pronta a mettere in

scena il “gran finale” del suo 2018. Ormai ci siamo: domenica alle ore 15

allo stadio comunale di Spoleto si giocherà il test match tra la Nazionale

italiana e BARA (British Asian Rugby Association). Un evento messo in piedi

con la collaborazione dell’Asd Spoleto Rugby e il patrocinio del Comune

umbro. Al di là dei contenuti tecnici estremamente interessanti che questa

partita si porta dietro, sarà la prima volta della Nazionale di rugby a 13

“griffata” Sportika. Azienda leader nel settore del team business nata 37

anni fa, si occupa di creazione di linee personalizzate per società

sportive di calcio, rugby, basket e volley con materiali tecnici altamente

professionali che esaltano le qualità degli atleti. I prodotti sono di

produzione europea e utilizzano tessuti di alta tecnologia realizzati

sempre nel vecchio continente. «Fin da subito Sportika è stata al fianco di

importanti società, nazionali e campioni di molti sport – ribadisce il

fondatore e amministratore unico Carlo Crosio – Abbiamo avuto

collaborazioni con personaggi di spicco come George Weah e Taribo West e

con le nazionali di Liberia e Nigeria, ma siamo stati sponsor tecnico di

società di calcio come il Sassuolo (ben otto anni di legame con la famiglia

Mapei, ndr), di volley come Siena (rapporto tutt’ora in corso, ndr) e di

basket come la Reggiana (tutt’ora in corso, ndr). Nel rugby siamo stati

legati a realtà importanti del panorama nazionale come Alghero, Verona, Cus

Genova, Pro Recco e ora siamo orgogliosi di poter inaugurare questo accordo

con la Nazionale italiana di rugby a 13». Crosio non potrà essere presente

per il debutto ufficiale di Sportika con gli azzurri a causa di impegni di

lavoro già programmati che lo vedranno in Croazia. «Ma la nostra azienda

sarà rappresentata dal responsabile commerciale di Lazio e Campania Gianni

Botticelli. Io cercherò di essere a Roma al più presto per conoscere meglio

i vertici della Lirfl, ma siamo molto stimolati nell’intraprendere assieme

un discorso di comunicazione e di crescita che ovviamente preveda

l’ulteriore valorizzazione della nostra azienda. Per questo abbiamo

stipulato un accordo triennale: siamo rimasti ben impressionati dalla

struttura e dalla realtà del rugby a 13 italiano e della Lirfl, siamo

convinti che questa collaborazione possa essere molto fruttuosa nel tempo».

