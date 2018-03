Roma – Da nord a sud, l’Italia del rugby league è stata rappresentata in

maniera ampia alle finali di Coppa Italia organizzate dalla Lega Italiana

Rugby Football League (Lirfl) lo scorso mese a L’Aquila. Ma se l’Albinea

(rappresentante del settentrione) non è riuscita ad arrivare tra le prime

quattro, è andata decisamente meglio ai meridionali della Syrako che

assieme alla Clc Messina hanno tenuto alti i colori della Sicilia. «Siamo

riusciti ad arrivare fino alla semifinale, giocata contro gli umbri degli

Hammers (poi sconfitti a loro volta in finale dagli abruzzesi dei Sea

Boars, ndr) – racconta l’apertura classe 1981 Concetto D’Aquila – Questo

nonostante avessimo alcune defezioni e ci fosse da fare i conti con la

“fatica” del viaggio verso L’Aquila. Comunque, voglio fare anche

pubblicamente i complimenti agli organizzatori e a tutti gli aquilani che

si sono confermati estremamente ospitali». In semifinale la Syrako ha fatto

il possibile. «Personalmente sono contento solo quando vinco, ma

onestamente abbiamo avuto di fronte un avversario superiore – sorride

D’Aquila – Credo che aver raggiunto le semifinali sia stato comunque un bel

risultato per il nostro gruppo». Che già è proiettato al campionato.

«Abbiamo cominciato a sondare le disponibilità di alcuni ragazzi, come

sempre saremo ai nastri di partenza anche in quella competizione

organizzata dalla Lega Italiana Rugby Football League» dice D’Aquila,

autentica “anima” dei Syrako assieme a Roberto Giuliana. Un impegno che non

si limita al semplice allestimento della squadra siracusana, ma anche alla

crescita del movimento nel territorio siciliano. «Abbiamo in mente di

organizzare nelle nostre zone un raduno dedicato ai giovani con l’intento

di far conoscere ancor di più il rugby a 13 e alla presenza dei tecnici

della Nazionale Rotilio e Marini – dice D’Aquila – E poi cercheremo se

possibile anche di portare un match degli azzurri in Sicilia: sarebbe una

cosa bellissima per la nostra terra».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*