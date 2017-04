Roma – Continua a grandi passi il processo di crescita e

internazionalizzazione della Nazionale di rugby a 13 azzurra messa in piedi

dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirf). Gli azzurri dei tecnici

Pierpaolo Rotilio e Riccardo Marini sono attesi il prossimo 21 maggio ad

Atene per sfidare in un prestigioso triangolare i padroni di casa della

Grecia e il Pakistan. La formula dell’evento è ancora da studiare

(probabili delle “mini partite” tra le tre squadre), ma lo spettacolo è

assicurato. E l’Italia vuole vincere ancora, dopo il successo per 51-13

ottenuto a L’Aquila proprio contro gli ellenici poco più di un mese fa.

«Dovremo cancellare quella partita – avverte coach Riccardo Marini –

Pensare di poter vincere comodamente sarebbe l’errore più grande che

potremmo commettere. La Grecia avrà sicuramente lavorato sulla fase

difensiva in questo periodo e inoltre giocando in casa darà battaglia per

evitare un’altra sconfitta. Per quanto riguarda il Pakistan, abbiamo

incrociato qualche loro elemento nelle recenti sfide che l’Italia ha

disputato con la selezione di BARA (la British Asian Rugby Association,

ndr) e immagino una formazione tosta dal punto di vista fisico e preparata

dal lato squisitamente tecnico. Insomma, sarà un test molto duro e noi

vogliamo capire il livello raggiunto dai ragazzi». La lista dei convocati

comprende due grandi blocchi formati dai giocatori di Gladiators e L’Aquila

Neroverde. «Stiamo registrando un grande interesse attorno alle attività

della nostra Nazionale, ma noi vogliamo premiare i giocatori che disputano

le attività della Lirfl, vale a dire Coppa Italia e campionato, e che

conosciamo meglio per averli già visti all’opera in raduni o incontri

ufficiali con la Nazionale. Rispetto alla recente sfida con la Grecia

porteremo quasi la stessa formazione e questo è un segnale di continuità

importante. Abbiamo una squadra molto fisica e ci aspettiamo risposte di

livello da parte dei ragazzi» conclude Marini.

Questa la lista dei convocati azzurri:

Cristiano Lavini, Andrea Picchi, Alberto Santavenere, Alessandro Ippoliti,

Stefano Servadio, Leonardo Di Fiore e Marco Mistichelli (Gladiators Roma),

Giuseppe Valenti, Alessio Ponzi, Marco Mancini, Lorenzo Imbalzano,

Gianmarco Mercurio e Luca Ruggeri (L’Aquila Neroverde), Alessio Batini e

Elias Ligi (Hammers Umbria), Camel El Gassaaoui e Vincenzo Fazzino (Syrako)

