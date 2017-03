Roma – Ci siamo. L’Italia del rugby a 13 è pronta al suo debutto

internazionale nel 2017. Accadrà domenica alle ore 16 allo stadio Centi

Colella (capienza di almeno tremila persone) di L’Aquila, in un clima che

s’annuncia davvero festoso per l’arrivo della Nazionale allestita dalla

Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). I coach azzurri Pierpaolo

Rotilio e Riccardo Marini hanno diramato la lista dei 17 convocati azzurri

per questo importante appuntamento. Tra gli azzurri c’è un’evidente

presenza di rappresentanti dell’Aquila Neroverde, ben otto giocatori:

Alessandro Cacchione, Giuseppe Valenti, Alessio Ponzi, Giorgio Rettaglia,

Marco Mancini, Lorenzo Imbalzano, Gianmarco Mercurio e Luca Ruggeri. Tre

elementi (Alessio Batini, Elias Ligi e Iacopo Canulli) arrivano dagli

Hammers Umbria recentemente confermatisi detentori della Coppa Italia

proprio nelle finali di L’Aquila, poi ci sono cinque ragazzi dei Gladiators

Roma (Alberto Santavenere, Alessandro Ippoliti, Stefano Servadio, Leonardo

Di Fiore e Marco Mistichelli) e infine un convocato (Vincenzo Fazzino) è in

forza alla Syrako. La lunga vigilia inizierà con la conferenza stampa di

venerdì alle ore 15 presso l’impianto di Centi Colella alla presenza di

autorità militari e civili, poi nel giorno di gara gli inni nazionali

verranno suonati dalla banda musicale dell’istituto comprensivo

Mazzini-Patini, mentre l’inno italiano verrà eseguito dalla cantante

aquilana Federica Di Stefano. Alla cerimonia di apertura parteciperanno

anche l’associazione Jemo Nnanzi che sfilerà col suo tricolore da 150 metri

e anche gli sbandieratori “Bandierai dei quattro quarti”. Di fronte agli

azzurri ci sarà un avversario tutto da scoprire: i greci, almeno dal punto

di vista del livello nel rugby a 13, sono un’incognita e l’Italia non dovrà

farsi trovare impreparata. Questi i convocati dal commissario tecnico

Matthew Ashill: Aslanoglou (Kavala), Gatos (Agios Thomas), Genetzakis

(Promitheas Rendi), Giannimaras (Promitheas Rendi), Goumas (Agios Thomas),

Dokouslis (Agios Thomas), Ziakas (Agios Thomas), Ilias (Pyrrihios

Aspropyrgos), Karefilis (Agios Thomas), Kesidis (Kavala), Keskinis

(Kavala), Koulouvardis (Promitheas Rendi), Konstantinidis (Pyrrihios

Aspropyrgos), Leevathinos (Agios Thomas), Matzanas (Agios Thomas), Basakos

(Kavala), Pagozidis (Pyrrihios Aspropyrgos), Papadopoulos (Agios Thomas),

Roussos (Agios Thomas), Spetsiotis (Promitheas Rendi), Stafanidis (Nemesis

Thessaloniki), Psarakis (Promitheas Rendi). Per tutti gli operatori della

comunicazione che vorranno accreditarsi all’evento la mail di riferimento

creata appositamente per l’evento è italiagreciaXIII@gmail.com.

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*