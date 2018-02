Roma – La Lega Italiana Rugby Football League da sempre ha il sostengo di

sponsor che credono nel progetto e contribuiscono alla crescita del

movimento del rugby a 13 nazionale. Tra questi, uno dei principali è

indubbiamente la Sagad (acronimo di Società Autotrasporti Gestione Appalti

Diversi), storica azienda romana i cui campi di attività vanno dall’igiene

ambientale, come i servizi di pulizia, la disinfestazione, la manutenzione

delle aree verdi e la raccolta e trasporto di rifiuti, ai servizi di

logistica, come il facchinaggio, i trasporti per conto terzi, i traslochi e

il deposito in custodia di mobili e di arredi. La Sagad, tra l’altro, è

stata anche sponsor della Nazionale italiana di rugby a 13.

L’amministratore Vincenzo Elifani sottolinea quanto sia importante

promuovere lo sport in generale (e nello specifico la palla ovale) nel

mondo di oggi. «Supportare la Lirfl nel suo cammino come sponsor è stato un

ottimo investimento, perché credo che le imprese debbano credere nei

progetti che sposano per creare uno sviluppo concreto nel tessuto sociale

in cui si sviluppano». Per Elifani scegliere il rugby come sport da

promuovere è stato semplice: «Sono stato consigliere del Frascati Rugby e

ho costituito il Castel Gandolfo Rugby, quindi sono molto legato al mondo a

questo sport. Successivamente è arrivata la possibilità di collaborare con

la Lirfl ed innamorarsi del rugby a 13 è stato semplice».

La Sagad è stata anche sponsor della Nazionale Italiana della Lirfl e

questo è stato motivo di orgoglio per Elifani e l’azienda di cui è

amministratore: «Vedere il nome della mia ditta sulla maglia della

Nazionale, ovviamente, mi ha reso molto orgoglioso perché per me ha un

valore particolare, legato non solo al senso di appartenenza, ma

soprattutto per ciò che rappresenta. La Nazionale è l’incarnazione dei

valori del rugby a 360 gradi, rappresenta il gioco di squadra, la passione,

il coraggio di lottare sempre e comunque. Il rugby per me è questo, un vero

e proprio stile di vita, dove i compagni di squadra sono considerati come

una famiglia. Valori che spero di poter trasmettere con il supporto alla

Lirfl attraverso la mia azienda e che sono la motivazione che mi ha spinto

a candidarmi alle prossime elezioni del 4 marzo alla Regione Lazio con

Fratelli d’Italia».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*