Roma – Botti di fine stagione per la Lega Italiana Rugby Football League

(Lirfl). L’ente presieduto da Pierluigi Gentile, oltre a dedicarsi al

consueto spettacolo del campionato italiano, regalerà agli appassionati di

rugby a 13 anche un nuovo incontro della Nazionale italiana. I dettagli

devono essere ancora messi a punto, ma la scorsa settimana c’è stato un

vertice in cui è stato deciso di portare una partita degli azzurri in

Umbria e precisamente a Spoleto a fine giugno (dunque col campionato in

corso d’opera). Tra i promotori dell’iniziativa c’è stato Elias Ligi,

giocatore degli Hammers e della Nazionale. «E’ una cosa di cui parliamo da

diverso tempo nel nostro ambiente – racconta Ligi – Abbiamo optato per

Spoleto perché, assieme all’amico Alessandro Ruisi, giochiamo lì con la

locale squadra di rugby a 7. E’ una bellissima struttura e l’ambiente segue

molto il mondo della palla ovale in tutte le sue sfaccettature, quindi sono

convinto che ne uscirà una splendida giornata di rugby». All’incontro,

oltre a Pierluigi Gentile, Elias Ligi e Alessandro Ruisi, hanno partecipato

il presidente dello Spoleto rugby Luca Manni, il consigliere delegato allo

sport del Comune di Spoleto Roberto Settimi, il dirigente finanziario

comunale Claudio Gori e il consigliere della Lirfl e responsabile arbitri

Roberto D’Amico. «Il lavoro di promozione del rugby a 13 che hanno fatto

gli Hammers in tutta la regione Umbria è stato notevole negli ultimi anni –

prosegue Ligi – E questo evento non farà altro che implementare l’interesse

verso la nostra disciplina». L’avversario degli azzurri dovrebbe essere

quel Pakistan che invece ha ospitato l’Italia del rugby a 13 nello scorso

mese di novembre. Una partita che Ligi ha giocato con la maglia della

Nazionale, “rimettendoci” anche un braccio (frattura del radio). «Ho già

collezionato cinque gettoni con l’Italia del rugby a 13: sarebbe bellissimo

poter essere presente anche in questo appuntamento “casalingo”, visto che

sono umbro doc. Ma sarà davvero emozionante anche solo vedere una gara

della Nazionale nella nostra regione».

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

