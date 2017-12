Roma – Dopo i giorni intensi della Nazionale in Pakistan, la Lega Italiana

Rugby Football League (Lirfl) non si ferma. Oltre all’organizzazione

dell’imminente Coppa Italia, già si pensa al prossimo incontro dell’Italia

del rugby a 13. A parlare delle iniziative della Lirfl è il presidente

Pierluigi Gentile, in occasione dell’incontro con il vice segretario

generale del Coni, Carlo Mornati. Nell’incontro il presidente Gentile ha

riportato i grandi passi della Word Rugby League verso il Cio ed il Word

Rugby. Gentile si è detto molto soddisfatto dell’appuntamento: «Ringrazio

il vice segretario Carlo Mornati per l’incontro e per il supporto del Coni

alle nostre iniziative. Essere incoraggiati dagli organi preposti è da

stimolo per i progetti di sviluppo che abbiamo in cantiere per il Rugby

League in Italia e fuori». Gentile durante l’incontro si è relazionato con

il vice segretario Mornati anche sull’ultimo match della Nazionale vinto in

Pakistan, ponendo l’attenzione sui criteri di selezione dei giocatori di

entrambe le squadre. «Il fatto che all’incontro hanno partecipato due

nazionali composte solamente da giocatori iscritti ai campionati regolari

dei due Paesi è stato forte segnale di riconoscenza e di merito per i

ragazzi che durante tutto l’anno aderiscono alle nostre iniziative e che

meritano di indossare i colori della propria nazione». Il presidente,

descrivendo questo primo incontro tra gli azzurri e la nazionale pakistana,

ha proseguito ricordando il calore ricevuto all’arrivo ad Islamabad: «Una

trasferta intensa, siamo stati accolti benissimo e mi sento di ringraziare

per questo l’ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo, il

ministro della Comunicazione ed il segretario generale dello Sports Board.

Inoltre da segnalare anche l’ottima organizzazione e disponibilità del

Pakistan Rugby League e del Pakistan Rugby Union. Una bellissima

accoglienza con una risonanza mediatica rilevante, più di 25 tv nazionali e

una grande cornice di pubblico allo stadio. Peccato che le quasi 3000

persone sugli spalti del World Famous Jinnah Stadium siano sembrate poche,

considerando la capienza dell’impianto di 48mila unità. Avremmo avuto molti

più spettatori se non fosse stato per una manifestazione in contemporanea

che ha creato problemi di circolazione nella capitale, ma ci riteniamo

comunque contenti. In ogni caso la visita ha superato le nostre

aspettative, abbiamo scoperto un paese sicuro e bellissimo» ha concluso

Gentile.

Ora la Lirfl sta già preparando il prossimo incontro dell’Italia del rugby

a 13 e la Coppa Italia, di cui a breve verrà reso noto il calendario, sarà

un banco di prova importante per i papabili azzurri.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

