Roma – E’ iniziato il countdown. La Coppa Italia della Lega Italiana Rugby

Football League (Lirfl), edizione 2018, sta per essere assegnata: accadrà

sabato allo stadio “Centi Colella” di L’Aquila. A partite dalle ore 10 le

formazioni che avranno risposto presente al richiamo della Lirfl si daranno

battaglia per il primo trofeo stagionale. Tra queste ci sarà anche la

formazione siciliana dei Syrako capitanata dall’esperto mediano classe 1982

Roberto Giuliana (tra l’altro team manager della Nazionale italiana) e

guidata dai tecnici Concetto D’Aquila e Gianni Saraceno. «Il nostro gruppo

non si discosterà molto da quello che ha giocato sia la Coppa che il

campionato l’anno scorso, anche se abbiamo aggiunto qualche elemento da

Ragusa e qualcuno dalla formazione del Sigonella Hoplite – dice Giuliana -.

Al di là del livello tecnico che dovremo testare, abbiamo indubbiamente

aggiunto un po’ di fisicità. Al di là del risultato, comunque, per noi sarà

importante esserci: la Lega Italiana Rugby Football League ci dà

l’opportunità di confrontarci con giocatori che nel rugby a 15 militano

anche in serie A e questo è un forte stimolo. Inoltre siamo davvero felici

di aver “trascinato” anche gli amici del Clc Messina all’interno del

movimento e sarà bello poterli sfidare in una competizione di prestigio

come la Coppa Italia». Che quest’anno, per la prima volta, si gioca in data

(e sede) unica. «E’ una soluzione che ritengo giusta, anche e soprattutto

per i tecnici della Nazionale che così possono vedere all’opera i vari

giocatori in una competizione ufficiale» osserva Giuliana. I Syrako,

assieme all’altra formazione siciliana del Clc Messina, saranno

indubbiamente coloro che dovranno affrontare il maggior sforzo a livello

logistico per arrivare a L’Aquila. «Lo facciamo per la grande passione che

abbiamo nei confronti del mondo della palla ovale e nello specifico del

rugby league. Sarà bello poter vivere questa esperienza e speriamo di

riuscirci a togliere anche qualche soddisfazione sul campo».

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

