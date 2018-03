Roma – I Gladiators di Roma sono tuttora la formazione più vincente della

Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). D’altronde il filotto di

cinque scudetti dal 2009 al 2014 rimarrà difficilmente replicabile anche

perché nel frattempo il movimento si è molto allargato ed è divenuto

decisamente più competitivo. Ma nelle ultime competizioni organizzate dalla

Lirfl, la squadra capitolina non è più riuscita a incidere e l’inerzia non

è cambiata nemmeno in occasione della recente Coppa Italia 2018 andata in

scena a L’Aquila dove i Gladiators non sono riusciti ad accedere nemmeno

alle semifinali. «Ma non c’è delusione – dice Sebastian Velazquez, centro

classe 1979 e componente storico del sodalizio romano – Abbiamo fatto

quello che era nelle nostre possibilità e le squadre che sono arrivate in

semifinale hanno dimostrazione di essere superiori alla nostra. Tra l’altro

va dato pieno merito ai Sea Boars per la conquista della Coppa: sono stati

i più forti». Nel team abruzzese che ha alzato il trofeo sotto il cielo di

L’Aquila c’è stato anche qualche ex Gladiators. «Il capitano Alessandro

Ippoliti è un esempio lampante – rimarca Velazquez -, ma lo stesso si può

dire anche degli Hammers e dell’Aquila Neroverde che hanno annoverato

alcuni atleti protagonisti del “filotto” di scudetti. D’altronde questi

ragazzi hanno contribuito a far conoscere il rugby a 13 anche fuori dal

Lazio, magari in Umbria o in Abruzzo. E questo è sicuramente un bene per

tutto il movimento, anche se ci è “costato” qualche successo in meno» dice

con un sorriso l’esperto giocatore che poi parla del futuro della squadra

capitolina. «C’è l’intenzione di avviare un processo di ringiovanimento

dell’organico e, anzi, questo “nuovo corso” è già cominciato, anche se il

territorio di Roma è molto vasto e non è semplice organizzare un gruppo

compatto e col giusto spirito di squadra. Magari in un futuro più o meno

prossimo i Gladiators potranno tornare ad essere protagonisti, per il

momento il gruppo dà il massimo come avvenuto già in Coppa Italia» conclude

Velazquez.

