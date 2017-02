Roma – Sarà un week-end molto importante per la Lega Italiana Rugby

Football League (Lirfl). Sabato, a partire dalle ore 10,30, presso il campo

sportivo di via Passo del Cardinale a Ceccano andrà in scena il

concentramento di Coppa Italia che riguarderà l’Italia centrale. C’è grande

attesa per un evento che vedrà in campo diverse formazioni di ottimo

livello tra le quali ci sarà anche la detentrice della Coppa, quegli

Hammers Umbria che nella passata stagione trionfare nelle finali disputate

ad Artena. «Nello sport, come si dice spesso, è molto più difficile

confermarsi che vincere la prima volta – rimarca il capitano degli Hammers

Alessandro Corbucci – Teniamo molto a questa competizione e proveremo ad

arrivare fino in fondo anche se quest’anno il livello sarà ancora più

alto». Il mediano classe 1985 è uno dei cinque atleti della squadra umbra

che hanno partecipato all’ultimo test match della Nazionale contro BARA,

sintomo di una formazione che vuole fare davvero sul serio. «Dovrò

verificare le mie condizioni, non sono al meglio fisicamente – spiega

Corbucci -, ma in ogni caso sarò comunque al fianco dei miei compagni di

squadra». Gli altri azzurri della rosa umbra sono Alessio Batini ed Elias

Ligi (debuttanti assoluti nel match contro BARA), Giacomo Franzoni

(capitano azzurro) e Davide Gioè. «Il gruppo non vede l’ora di affrontare

questa competizione – continua Corbucci – Abbiamo un paio di “new entry”

nel mondo del rugby a 13 e per il resto ragazzi che hanno già giocato

questa disciplina, anche se di imparare e migliorare non si finisce mai».

Tra l’altro l’esperimento degli Hammers sembra davvero avere un ottimo

seguito. «C’è tanto entusiasmo e la vittoria della Coppa Italia nella

passata stagione ha agevolato il coinvolgimento di altri ragazzi.

Raggruppiamo atleti da tutta l’Umbria e anche a livello di strutture

abbiamo trovato terreno fertile e di questo non possiamo che esserne

felici». La palla ovale sta per tornare a rotolare, gli Hammers stanno per

(ri)mostrare gli artigli.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

