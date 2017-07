Roma – Tempo di semifinali scudetto per il campionato della Lega Italiana

Rugby Football League (Lirfl). Domenica, infatti, saranno di fronte a

L’Aquila (inizio alle ore 16) i padroni di casa dell’Aquila Neroverde e i

calabresi dei Crociati, mentre nella non distante Spoleto (inizio alle

16,30) scenderanno in campo gli Hammers Umbria e i capitolini dei

Gladiators. Sfide incerte e dal pronostico imprevedibile che sicuramente

proporranno un alto livello tecnico di rugby a 13.

Gli Hammers vivono la vigilia del loro appuntamento con la serenità di chi

sa di avere un buon gruppo, reduce tra l’altro dalla conquista della

seconda Coppa Italia consecutiva. «Ma di fronte avremo una squadra dura da

affrontare – avverte Giacomo Franzoni, centro classe 1990 che è capitano

della Nazionale ed è uno dei pilastri della squadra umbra – Conosco

giocatori e tecnici dei Gladiators e so che ci daranno filo da torcere. Tra

l’altro quella capitolina è una formazione che da anni gioca assieme,

mentre noi abbiamo qualche elemento nuovo nel gruppo: la qualità c’è, ma

bisogna capire se abbiamo raggiunto il giusto grado di amalgama». Diversi

addetti ai lavori affidano agli stessi Hammers (e all’Aquila) il ruolo di

favoriti per lo scudetto. «Sono costretto a ripetermi – rimarca Franzoni –

Bisognerà capire se gli allenamenti saranno stati sufficienti per far

nascere il giusto spirito di gruppo: la Coppa Italia è stata un’esperienza

positiva, ma il campionato è tutta un’altra cosa. Inoltre ho potuto vedere

L’Aquila e sono davvero forti e anche i Gladiators sono un’ottima squadra.

Comunque dal punto di vista fisico stiamo bene: molti dei nostri giocatori

hanno fatto parte del Perugia che è arrivato in serie A di rugby a 15

tramite i play off e quindi questi ragazzi si sono allenati fino a poco

tempo fa, ma anche gli altri che hanno impreso l’impegno sono in buone

condizioni atletiche». La sfida con i Gladiators, comunque, sarà decisa dai

dettagli. «Prevedo un match molto equilibrato e tattico – pronostica

Franzoni – La cornice? Spoleto ha dimostrato subito una gran voglia di

ospitarci e siamo felici di aver avuto questa possibilità, speriamo di

ripagare l’ambiente con una bella vittoria».

