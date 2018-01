Roma – Sono la formazione più titolata della Lega Italiana Rugby Football

League (Lirfl) negli ultimi anni. Dopo la doppia vittoria nelle ultime

edizioni della Coppa Italia, gli Hammers Umbria si sono cuciti anche lo

scudetto del rugby league sul petto a luglio 2017. Un percorso da

protagonisti che gli umbri hanno tutte le intenzioni di proseguire anche

nel nuovo anno, a partire dall’appuntamento del 3 febbraio prossimo a

L’Aquila quando la Lirfl metterà di nuovo in palio la Coppa Italia,

rinnovata nella formula che prevede la data unica della finale senza

passare per le fasi interregionali. «E’ chiaro che ci piacerebbe calare il

tris – dice la seconda linea classe 1998 Lorenzo Pablo Mazzanti che ha

vinto lo scudetto con la formazione umbra senza però partecipare alla Coppa

Italia – Ma la cosa fondamentale è divertirci e stare insieme nel nome del

rugby, a tutti i livelli». Il giocatore del Perugia rugby a 15 si è

avvicinato al league da due anni. «L’impegno è gravoso perché il mio club

di union gioca in serie A, ma sono contento pure del mio percorso nel rugby

a 13 e mi ha riempito di orgoglio la presenza del mio nome tra i

pre-convocati dell’Italia che poi è volata in Pakistan. Arrivare a vestire

la maglia azzurra è sicuramente un traguardo da raggiungere» spiega

Mazzanti che poi svela una curiosità legata al suo secondo nome. «I miei

genitori hanno scelto Pablo per una questione di gusti, tra l’altro mio

papà era stato da poco in Messico e così ha voluto mettere questo nome

accanto a Lorenzo». Tornando alle questioni di campo, gli Hammers stanno

già preparando la spedizione di L’Aquila. «Assieme ai coach Alessandro

Corbucci e Ron McCarthy, abbiamo deciso di vederci almeno una volta al mese

per fare specifici allenamenti di rugby a 13. La conformazione del gruppo è

rimasta la stessa delle ultime stagioni: gli Hammers riuniranno anche

stavolta atleti provenienti da molte zone dell’Umbria e ne uscirà

sicuramente una squadra di qualità» conclude Mazzanti.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

