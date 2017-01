Roma – Pochi giorni e poi sarà il momento del concentramento “centrale”

della Coppa Italia targata Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl).

L’appuntamento è infatti fissato per il 4 febbraio a Roma e tra le squadre

partecipanti ci saranno anche gli Usag, compagine formalmente capitolina,

ma composta da ragazzi anche di fuori regione come spiega Alessandro

Ippoliti, capitano della Nazionale e uno dei giocatori più rappresentativi

di questa squadra. «Gli Usag contano su diversi elementi che, come me, sono

stati ai Gladiators. Ma poi ci sono alcuni giovani ragazzi provenienti da

diverse società romane di rugby union e anche un gruppetto di ragazzi

proveniente dall’Abruzzo. Insomma si tratta di una formazione piuttosto

variegata nella sua composizione». Il capitano azzurro, seconda linea

classe 1982, chiarisce quali saranno gli obiettivi degli Usag in questa

Coppa Italia. «La squadra è di buon livello, ma sfrutteremo questa

competizione per far fare esperienza ai nostri elementi più giovani. Ci

sono ragazzi interessanti che rischierebbero di essere un po’ “bruciati” se

lanciati in campionato senza una dovuta preparazione e la Coppa Italia può

essere sicuramente un’occasione buona per vederli all’opera in una

competizione ufficiale». Questo non significa che gli Usag faranno una

“scampagnata” il prossimo 4 febbraio e non a caso, nonostante le difficoltà

organizzative di “riunire” i vari elementi che compongono la rosa, la

squadra ha già sostenuto specifiche sessioni di allenamento di rugby

league. «Ci teniamo a fare bene e ci faremo trovare pronti» ribadisce

Ippoliti, uno dei veterani di questa disciplina che sta prendendo sempre

più piede in Italia grazie alla proficua opera della Lirfl. «Ho cominciato

a fare questo sport sei anni fa e da allora sono stati fatti notevoli passi

in avanti. All’inizio si giocava solo il campionato e le squadre erano

poche, ora il movimento si è allargato a macchia d’olio in diverse zone

d’Italia e pure la Coppa Italia è molto partecipata. Mi fa piacere

ricordare che proprio dal gruppo dei Gladiators (cinque volte di seguito

campione d’Italia prima delle ultime due stagioni in cui hanno vinto Gran

Sasso e Reggio Calabria, ndr) sono usciti dei giocatori che hanno poi

promosso nelle loro regioni d’origine questa disciplina e così si è

arrivati al buon livello attuale» conclude Ippoliti.

