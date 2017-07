Roma – Negli occhi degli appassionati di rugby a 13 che seguono le vicende

della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) c’è ancora la splendida

finale scudetto di sabato sera in cui gli Hammers Umbria hanno avuto la

meglio (per 28-22) dell’Aquila Neroverde al termine di un match incerto ed

equilibrato fino all’ultimo. Il capitano della squadra umbra, l’estremo

classe 1993 Francesco Milizia, è ancora emozionato per l’obiettivo

raggiunto. «Alzare un trofeo simile da capitano è sempre molto bello e tra

l’altro per me questo è stato il primo anno nel mondo del rugby a 13.

Sapevo, comunque, di far parte di una squadra molto forte che già l’anno

scorso era arrivata a togliersi grandi soddisfazioni e che qualche mese fa

aveva vinto la Coppa Italia organizzata dalla Lirfl». La partita con gli

abruzzesi dell’Aquila Neroverde è stata un’autentica battaglia, vissuta su

prepotenti “strappi” da una parte e dall’altra. «Abbiamo iniziato bene la

gara – racconta Milizia -, poi però gli avversari hanno avuto un ritorno

importante e a fine primo tempo avevo qualche timore perché la nostra

squadra sembrava un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico. Nel

secondo tempo, però, siamo rientrati in campo con grande aggressività e

concentrazione e quello, a mio parere, è stato il momento in cui si è

decisa la partita valida per il titolo italiano». Al di là dello scudetto

al primo colpo, l’impatto di Milizia (che nel XV gioca col Perugia) col

mondo del rugby a 13 italiano è stato estremamente positivo. «E’ uno sport

davvero molto divertente, probabilmente ideale per un trequarti, e poi gli

Hammers hanno un gruppo molto compatto in cui è stato molto semplice

inserirsi. Avrei dovuto giocare già lo scorso anno con loro, ma un grave

infortunio alla spalla ha cancellato i miei impegni estivi. Ho seguito

comunque la squadra anche nel loro percorso di Coppa Italia di qualche mese

fa al quale non ho partecipato perché ero rientrato da poco dal mio

infortunio. Comunque sono rimasto molto colpito da questa disciplina e

indubbiamente mi piacerebbe replicare prossimamente».

