Roma – Hanno tentato un tris che avrebbe avuto del clamoroso. Ma i neonati

abruzzesi dei Sea Boars hanno alzato al cielo di L’Aquila la Coppa Italia

2018 organizzata dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). Gli

Hammers Umbria, comunque, hanno fatto una gran figura, battagliando fino

all’ultimo atto e cedendo solamente in finale. «Abbiamo dato tutto quello

che avevamo e ci sono pochi rimpianti – dice l’avanti classe 1990 Paulo

Doda – E’ stata una giornata molto intensa con tante gare ravvicinate e

forse alla fine abbiamo pagato un po’ lo sforzo, a maggior ragione

considerato che ci è mancato qualche elemento e che avevamo un organico un

po’ corto. Ma onore ai Sea Boars che hanno meritato la vittoria e si sono

dimostrati la squadra più forte della competizione». Doda, albanese di

nascita che ormai da anni vive in Umbria, è al suo terzo anno di rugby

league e quest’anno sta giocando solo in questa disciplina. «Mi sono preso

un anno sabbatico dal rugby a 15 e quindi mi sto concentrando

esclusivamente sul XIII – racconta – La Nazionale? Non sono convocabile con

l’Italia, ma se un giorno in Albania dovesse nascere una selezione di rugby

league e ci fosse bisogno di me, non mi tirerei certo indietro» sorride

Duda che poi parla del forte spirito di squadra degli Hammers. «Si è creato

davvero un bellissimo gruppo – racconta l’albanese – Ci sono ragazzi

favolosi che hanno interpretato benissimo le competizioni a cui sono

chiamati a partecipare. Dentro e fuori dal campo c’è una grande compattezza

e una voglia di stare insieme e questo sicuramente influisce anche sui

risultati». Accantonata la parentesi dedicata alla Coppa Italia, gli

Hammers (come le altre formazioni protagoniste del rugby a 13 italiano)

inizieranno a preparare l’assalto al tricolore che l’anno scorso riuscirono

a cucirsi sul petto. «Abbiamo voglia di tornare immediatamente a vincere

dopo il secondo posto in Coppa Italia…» dice Doda. Le concorrenti sono

avvisate.

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*