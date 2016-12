Roma – La Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) ha già acceso i

propri motori, disputando la prima gara ufficiale delle competizioni

previste nel 2017. Come accaduto nella passata stagione, anche quest’anno

la Calabria è stata la prima a scendere in campo per la Coppa Italia. Sul

campo del Del Duca di San Floro si sono affrontate le squadre dei Crociati

Rfc e del Clan Catanzaro. La gara, molto tirata ed equilibrata, ha visto i

Crociati spuntarla con il punteggio di 50-42. Tra i migliori in campo da

segnalare la grande prestazione del Crociato Simone Isabello, pioniere del

rugby catanzarese alla sua ultima gara ufficiale in carriera. Raggiante il

presidente dei Crociati Fausto Coppola: «La nostra società si occupa in

prevalentemente di settori giovanili e da ormai due anni abbiamo deciso di

concentrare l’attività seniores esclusivamente sul rugby a 13. Siamo felici

di questa splendida giornata di sport vissuta sul nostro campo e per la

bella vittoria arrivata sul filo di lana. Ora lavoreremo per tentare di

allestire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato

italiano, non sarà facile ma ci proveremo. Ci tengo, infine, a ringraziare

la Lirfl e i suoi rappresentanti per il sostegno che ci hanno dato in

questi anni». Nonostante la sconfitta non sono mancati i sorrisi anche in

casa Clan, con l’allenatore Fulvio Tolomeo che ha espresso la propria

soddisfazione: «Siamo contenti di aver partecipato a questa competizione,

la gara ha mostrato un alto contenuto tecnico e sono convinto che

l’interazione tra rugby union e rugby league non possa che portare benefici

ai nostri giocatori. Inoltre abbiamo avuto la possibilità di testare alcuni

giovani che hanno risposto positivamente nonostante la durezza

dell’incontro». In chiusura vanno registrate le dichiarazioni del

responsabile regionale della Lirfl (nonché player manager dei Crociati)

Gianluca Giglio: «Non possiamo che essere felici per la crescita

esponenziale del League calabrese, in meno di tre anni abbiamo raggiunto

una semifinale scudetto e vinto un campionato italiano. Inoltre sono sempre

di più i ragazzi che si avvicinano al rugby a 13 come dimostrano le ultime

edizioni della Coppa Italia. E siamo solo all’inizio…».

Infine, questo per la cronaca il tabellino della gara disputata in terra

calabrese.

Crociati Rfc – Clan Catanzaro 50-42.

Crociati Rfc: S.Isabello, L.De Paula, Catrambone, Ferraiuolo, Giglio, F.De

Paula, Granato, Failla, Coppola. All. Giglio

Clan Catanzaro: L.Isabello, Salerno, Gaglianese, Pullano, Procopio,

Pugliese, Sangiuliano, Coriage, Carelli. All. Tolomeo

Marcatori Crociati: 9 mete, Ferraiuolo (2), Catrambone (2), L.De Paula (2),

S.Isabello, Giglio, F.De Paula. 7 tr. Giglio.

Marcatori Clan: 8 mete, Gaglianese (3), Coriage (2), Pullano, Pugliese,

L.Isabello. 5 tr. Gaglianese.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

