Roma – E’ di fatto la squadra che ha raccolto l’eredità del Reggio Calabria

campione d’Italia della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) nel

2016. I Crociati hanno cominciato col piede giusto: nel match d’andata del

girone Sud contro i siciliani di Syrako, disputatosi sabato al “Del Duca”

di Catanzaro, la squadra calabrese che raggruppa giocatori di Reggio,

Catanzaro e Messina (ma nella lista consegnata alla Lirfl ci sono anche

ragazzi dei Rinos Nuovo Salario) ha battuto l’avversario con un netto

54-12. «Abbiamo subito preso il pallino del gioco in mano e in campo si è

vista la differenza tecnica tra le due squadre – commenta il team manager e

giocatore dei Crociati Luca Giglio, che assieme al presidente Fausto

Coppola e al capitano Lorenzo Imbalzano rappresenta la “colonna vertebrale

organizzativa” del club – Va detto che per i nostri avversari c’è

l’attenuante di aver affrontato una lunga trasferta, cosa che sarà

indubbiamente condizionante anche per noi al ritorno (in programma per il

prossimo 25 giugno, ndr). Siamo consci che a Siracusa sarà un’altra cosa,

ma siamo molto soddisfatti di aver messo un buon margine tra noi e i

siciliani». L’obiettivo dichiarato dei Crociati è quello di approdare

nuovamente alle fasi finali del campionato italiano organizzato dalla

Lirfl. «Non vogliamo andare troppo oltre con i programmi perché c’è una

sfida di ritorno con Syrako ancora da giocare, ma visto che l’anno scorso

Reggio riuscì a portare il titolo in Calabria, l’idea è quella di non fare

passi indietro…». Un’ultima speranza Giglio la proietta sull’eventuale

ipotetico sorteggio per le semifinali. «Nelle ultime due stagioni la dea

bendata ci è stata avversa e ci ha costretto a giocare in trasferta (prima

a L’Aquila e poi a Roma contro i Magnifici, ndr), speriamo che quest’anno

possa farci disputare quell’incontro in casa. Prima però, come detto,

dobbiamo guadagnarci quel traguardo sul campo della Syrako».

Questo il tabellino del match tra Crociati e Syrako terminato per 54-12

Crociati: Lorenzo Imbalzano, Luigi De Paula, Alfredo Sangiuliano, Giuseppe

Pirrotta, Francesco Sorbara, Marco Ferraiolo, Gianluca Giglio, Fabrizio

Cozza, Francesco Greco, Davide Perri, Dario Spanò, Federico Longo, Jackson

Palella, Giovanni Rizzo, Alessandro Riccio, Matteo Gaglianese.

Syrako: Camel El Gassaaoui, Gianmarco Di Pace, Dario Marino, Concetto

D’Aquila, Giovanni Saraceno, Vincenzo Fazzino, Fabrizio Di Paola, Mattia

D’Agata, Matteo Castello, Marco Giorgi, Gianluca Orefici, Marco Pizzo,

Sebastiano Politino.

