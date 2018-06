Roma – E’ ufficialmente iniziato il campionato 2018 organizzato dalla Lega

Italiana Rugby Football League (Lirfl). Domenica scorsa la sfida di

Frascati (campo di Spinoretico) tra la formazione capitolina dei Gladiators

e quella abruzzese della Lega Italica (franchigia nata dall’unione di

intenti tra Sulmona, Chieti ed Atessa) ha visto i padroni di casa romani

imporsi per 40-20. «Abbiamo iniziato bene, ma avremmo dovuto concretizzare

di più nella prima fase – spiega l’ala classe 1997 Davide Fantozzi – Poi

c’è stato un tentativo di rimonta degli ospiti anche grazie

all’individualità di due o tre elementi che ci hanno messo in difficoltà,

ma alla lunga, nonostante non avessimo una rotazione troppo ampia, ha

inciso la qualità del nostro collettivo». La blasonata squadra romana

(vincitrice di cinque titoli consecutivi dal 2010 al 2014) ha iniziato col

piede giusto il suo percorso verso i sogni di gloria. «Questa squadra ha

una qualità fondamentale per poter aspirare a vincere, vale a dire la

“garra” o alla romana si può dire “tigna” – sottolinea Fantozzi – Nei

momenti che contano questo aspetto può pesare parecchio». Per Fantozzi

quella di domenica con la Lega Italica è stata la partita d’esordio nel

rugby a 13. «Un’opportunità che ho colto molto volentieri – dice l’ala –

Gioco all’Arnold Roma nel rugby a 15, ma avevo voglia di conoscere da

vicino questa disciplina. Il rugby league richiede una maggiore velocità

d’esecuzione rispetto all’union, è molto più duro e rapido per certi

aspetti, ma sicuramente altrettanto divertente. L’obiettivo è quello di

continuare questo percorso e far parte del gruppo dei Gladiators per me è

certamente importante. Tra l’altro, nella sfida con la Lega Italica ho

iniziato dalla panchina essendo un “novizio” della disciplina, ma

l’infortunio di un mio compagno dopo pochi minuti mi ha concesso uno spazio

maggiore di quello preventivato e alla fine sono contento di aver dato il

mio contributo per la vittoria dei Gladiators».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*