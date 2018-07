Roma – Aveva già “saggiato” le qualità dell’Aquila nella fase preliminare

del campionato. I Gladiators di Roma, un tempo squadra più blasonata della

Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) e da qualche stagione ripartiti

con gruppi decisamente più giovani e inesperti della disciplina, non hanno

potuto fare molto nella finalissima di Cascia (in Umbria) che assegnava il

titolo di campione d’Italia Under 18. La formazione abruzzese si è

confermata l’autentica “macchina da guerra” che tutti pronosticavano: i

ragazzi di coach Alessandro Marozzi, inoltre, hanno messo sul campo tutta

la rabbia per le finali perse tra campionato e Coppa Italia negli ultimi

due anni. «E’ stato un onore per noi sfidare una squadra che poteva contare

su atleti di grande spessore anche nel rugby a 15 – commenta il pilone

classe 1988 dei Gladiators Emanuele Torre – Un avversario fortissimo che a

tratti siamo anche riusciti a mettere parzialmente in difficoltà. Ce

l’abbiamo messa tutta anche se eravamo consci dell’enorme difficoltà della

partita avendo già affrontato L’Aquila poche settimane prima. Il titolo di

campione d’Italia per gli abruzzesi è stato meritatissimo». In ogni caso i

Gladiators sono tornati a giocare una finale di una competizione ufficiale

della Lega Italiana Rugby Football League e questo è sicuramente un passo

avanti per un club che ha fatto la storia nei primi anni di vita della

Lirfl. «Ci siamo riusciti ad allenare nonostante alcune difficoltà

organizzative e ne è uscito un bel gruppo. Speriamo di poter crescere nei

prossimi mesi e di accorciare un po’ il gap con gli attuali campioni

d’Italia». Per Torre, che nel rugby a 15 difende i colori del Rinos Rugby

Nuovo Salario ma è cresciuto nella squadra siciliana delle Aquile del

Tirreno, è stata la prima esperienza nel league. «Una bellissima avventura,

ho scoperto un mondo nuovo. Il rugby a 13 ha delle peculiarità del tutto

particolari che lo rendono molto affascinante: è un gioco maschio e

sicuramente divertente da giocare. Spero nel prossimo futuro di avere nuove

possibilità di vestire la maglia dei Gladiators e di continuare a praticare

questa disciplina».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*