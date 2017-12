Roma – L’anno scorso furono alla prima partecipazione e non riuscirono a

superare il turno interregionale. Ma i Rinos Nuovo Salario ci riproveranno

nella nuova edizione della Coppa Italia organizzata dalla Lega Italiana

Rugby Football League (Lirfl) come spiega Luca Giglio, “anima

organizzativa”, co-allenatore assieme a coach Paolo Ruggiero e giocatore

della squadra capitolina. «L’anno scorso le cose andarono benino.

Affrontammo a testa alta tutte le avversarie perdendo con onore: ci mancò

soprattutto un pizzico di esperienza perché di fatto il grosso del gruppo

era alla prima avventura nel mondo del rugby a 13 e la differenza con il

rugby union è sensibile. Quest’anno ci riproveremo con lo spirito di

provare a migliorarci: abbiamo una formazione a nostro modo di vedere

rinforzata da alcuni innesti e siamo pronti a dare filo da torcere a tutti,

poi sarà quel che sarà». Giglio parla poi della scelta della Lega Italiana

Rugby Football League di modificare sostanzialmente la formula della Coppa

Italia: non più una fase preliminare “interregionale” come nella passata

stagione, ma direttamente la finale in sede da definire da giocare il

prossimo 3 febbraio 2018, dunque in un’unica data. «Credo che la Lirfl

abbia fatto la scelta giusta – commenta Giglio che ricopre anche il ruolo

di responsabile del comitato regionale di rugby a 13 della Calabria – Fare

una prima fase interregionale diventava abbastanza “dispersivo” e non era

semplice a livello organizzativo soprattutto per le realtà meridionali,

costrette a viaggi notevoli sin da subito. In questo modo si programma un

solo spostamento e si ha la possibilità di giocarsi un trofeo». Giglio si

troverà di fronte anche i siciliani del Clc Messina che hanno già

ufficialmente annunciato la loro presenza alla finale di Coppa Italia e che

contano su diversi giocatori calabresi. «Sono contento che siano riusciti a

rappresentare “l’area dello stretto”, sarà particolare affrontarli in

campo».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

