Roma – Si è conclusa da qualche settimana la stagione 2017-18 della Lega

Italiana Rugby Football League (Lirfl). La vittoria dello scudetto di

L’Aquila, che ha finalmente conquistato un titolo inseguito e sfiorato a

lungo, ha messo il punto all’ennesima annata del movimento di rugby a 13

italiano. Il consigliere e responsabile degli arbitri Roberto D’Amico

traccia il bilancio. «Per ciò che concerne il campionato, vanno fatti i

complimenti a L’Aquila che ha costruito un vero e proprio squadrone

coinvolgendo alcune realtà del territorio. In generale il movimento di

rugby a 13 nell’Italia centrale ha avuto un ulteriore consolidamento.

Qualche difficoltà in più l’abbiamo avuta con le squadre del sud che, però,

devono fare i conti con problematiche logistiche facilmente comprensibili:

a questi club la Lirfl cerca di dare un supporto organizzativo, ma non

sempre è facile. In questa stagione sono saltati all’ultimo i contributi di

un paio di squadre “storiche” del centro-nord e inoltre c’erano stati

contatti anche con una formazione piemontese, ma anche in quel caso le

difficoltà logistiche hanno prevalso. La Lirfl è impegnata a cercare una

formula che consenta a tutte le realtà di poter partecipare con maggiore

facilità». La fiducia verso il movimento, comunque, è palese e l’ennesima

conferma è arrivata dall’accordo siglato con l’azienda di abbigliamento

Sportika che grifferà il vestiario della Nazionale italiana per i prossimi

tre anni. «L’intesa con l’azienda ligure rappresenta un grosso passo in

avanti – rimarca D’Amico – Il merito va al presidente Pierluigi Gentile e

al segretario Alessandro Coppola che hanno curato in prima persona questo

importante accordo commerciale». A proposito di Nazionale, a breve gli

azzurri del rugby a 13 dovrebbero tornare in campo. «Si dovrebbe disputare

la partita col Pakistan in programma inizialmente a giugno che è slittata

per problemi coi visti dei giocatori avversari. Orientativamente dovremmo

riprovarci per settembre o ottobre, in alternativa si potrebbe disputare un

altro test match internazionale con BARA». Infine un passaggio sul mondo

arbitrale del rugby a 13. «Abbiamo tenuto numerosi corsi e in special modo

quello fatto a L’Aquila ha avuto riscontri importanti – sottolinea D’Amico

– Il gruppo arbitrale cresce sia in qualità che in quantità».

