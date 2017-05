Roma – La scorpacciata internazionale, vale a dire la bellissima e vincente

trasferta dell’Italia sul campo della Grecia, è stata da poco messa alle

spalle. Ma non c’è tempo per respirare perché le attività della Lega

Italiana Rugby Football League (Lirfl) entrano nel vivo già da questo fine

settimana. Il dado è tratto, il calendario è stato delineato e a parlarne è

Luca Ruggeri, uno degli organizzatori del nuovo campionato di rugby league

italiano che si svolgerà sotto l’egida della Lirfl (e quindi anche di Fir e

Coni). «La gara inaugurale si terrà sabato prossimo alle ore 17 a Sulmona:

in campo la squadra abruzzese, che rappresenta una novità assoluta nel

mondo del rugby league italiano, e i pluridecorati Gladiators di Roma».

Questi ultimi sono alla ricerca del titolo che era ormai diventata

abitudine nei primi anni del campionato italiano di rugby league e che

invece negli ultimi due anni ha visto lo scudetto girovagare tra L’Aquila e

Reggio Calabria. La voglia dei capitolini di tornare ad essere protagonisti

si scontrerà, dunque, con l’entusiasmo del Sulmona che si presenta al

campionato italiano da possibile outsider. Il girone centro sarà completato

dalla presenza dell’altra squadra abruzzese dell’Aquila Neroverde per un

triangolare tutto da gustare: il secondo match (in programma tra il 17 e il

18 giugno) sarà quello tra L’Aquila e Sulmona, mentre chiuderà il cerchio

la sfida tra Gladiators e L’Aquila. Molto semplice anche la formula che

riguarderà i gironi Nord e Sud Italia che proporranno sfide di andata e

ritorno: nel primo caso a contendersi il passaggio del turno saranno i

toscani del Puma Campi Bisenzio e l’Hammers Umbria (conquistatore delle

ultime due edizioni della Coppa Italia), mentre nel meridione saranno di

fronte i siciliani della Syrako e i calabresi dei Crociati. La finalissima

che assegnerà lo scudetto è stata programmata per il prossimo 15 luglio

allo stadio Centi Colella di L’Aquila che ha già ospitato quest’anno le

finali di Coppa Italia e il primo match tra Italia e Grecia (poi

“replicato” con la recente sfida di Atene). Nel week-end precedente,

invece, si disputeranno le semifinali e un sorteggio deciderà chi avrà

l’opportunità di giocare in casa.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

