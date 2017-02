Roma – E’ la settimana del primo trofeo dell’anno per la Lega Italiana

Rugby Football League (Lirfl), quella che porterà una squadra ad alzare la

Coppa Italia 2017. E’ tutto pronto per le finali della competizione che

quest’anno andrà in scena a L’Aquila e che vedrà protagoniste quattro

compagini, come da formula ormai consolidata negli ultimi tempi. Si gioca

domani a partire dalle ore 10,30 presso lo stadio situato in località

Centicolella e lo spettacolo è garantito: a contendersi il trofeo ci

saranno i padroni di casa dell’Aquila Neroverde, gli umbri degli Hammers, i

siciliani della Syrako e i romani degli Usag.

Il novero delle partecipanti si è completato nello scorso fine settimana

quando si sono tenuti un concentramento dell’Italia centrale (in quel di

Ceccano) e uno al Sud (ed esattamente a Siracusa). Nella “battaglia

sportiva” tenutasi nel meridione, i padroni di casa dei Syrako hanno

confermato la costante crescita delle ultime stagioni e hanno vinto il loro

concentramento: messe in riga rispettivamente le formazioni degli Hoplite e

dei Sicilian Legends. Una bella manifestazione che ha avuto notevole

riscontro, come spesso accaduto con le manifestazioni svoltesi in terra

siciliana, anche grazie all’abbinamento con altri eventi del mondo della

palla ovale.

Discorso simile anche per il partecipato concentramento di Ceccano dove a

vincere sono stati i detentori degli Hammers Umbria che ancora una volta si

propongono come la squadra favorita per la conquista della Coppa Italia

2017. Un bis che sarebbe sicuramente “rumoroso” e fornirebbe un chiaro

segnale della volontà del club umbro di ambire al titolo più importante

della Lirfl, vale a dire lo scudetto. Subito alle spalle degli Hammers si

sono piazzati i capitolini degli Usag (con diversi elementi in orbita

Gladiators, pluridecorata società di rugby league) che hanno così

guadagnato l’accesso alla finale dove sarà presente ovviamente anche la

squadra padrona di casa dell’Aquila Neroverde. L’appuntamento, dunque, è

per sabato alle ore 10,30 presso lo stadio Centicolella di L’Aquila: il

primo verdetto sta per arrivare.

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*