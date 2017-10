Roma – L’Italia del rugby a 13 si avvicina a grandi passi all’appuntamento

internazionale in programma per il prossimo 18 novembre a Islamabad,

capitale del Pakistan. La rosa della selezione azzurra, che rappresenta il

meglio uscito fuori dalle competizioni organizzate dalla Lega Italiana

Rugby Football League (Lirfl), deve subire ancora l’ultima “scrematura”

passando dagli attuali 25 pre-convocati ai 17 atleti che partiranno verso

la nazione asiatica. Chi sarà sicuramente presente nella comitiva italiana

è Luciano Gorla, ormai storico componente dello staff azzurro visto che da

sei anni ricopre il delicato ruolo di preparatore atletico dell’Italia.

«Cosa ci aspettiamo dalla sfida in Pakistan? Non conosco bene il livello

dei prossimi avversari, ma gli azzurri che scenderanno in campo dovranno

cercare di imporre il loro gioco. E poi per i più giovani che faranno parte

della spedizione sarà un’occasione per avere una vetrina internazionale non

indifferente». La Nazionale di rugby a 13 partirà alla volta di Islamad con

anticipo, mercoledì 15 novembre. «C’è una questione di fuso orario di cui

tenere conto e il nostro programma di lavoro fisico si adatterà alle

condizioni degli azzurri una volta scesi dall’areo. Una volta ambientatisi

nel nuovo Paese e conosciute le strutture dove alloggeranno, i ragazzi

dovranno riprendere a fare quello che normalmente farebbero in Italia: il

primo giorno di lavoro sarà sicuramente più intenso e potremo “caricare” un

po’ di più dal punto di vista fisico nella doppia seduta che sosterremo,

mentre il giorno della vigilia punteremo ad un lavoro basato più sulla

rapidità e sull’aspetto mentale. Il giorno della partita? Sicuramente

faremo un po’ di stretching funzionale all’evento che sosterremo nel

pomeriggio e, in base alle condizioni meteo, si potrà fare anche una rapida

seduta sul campo di tipo più tattico per fugare gli ultimi dubbi». Gorla,

che tra l’altro fa parte anche del mondo del rugby a 15 (dove allena il

Sondrio in serie B) e che da atleta è stato compagno di squadra del

presidente della Lirfl Pierluigi Gentile, è buon testimone della crescita

che la Nazionale di rugby league ha palesato negli ultimi anni. «C’è un

interesse crescente attorno a questa disciplina sia da parte degli atleti

che a livello mediatico. Ovviamente c’è ancora da lavorare, ma il movimento

ha davvero compiuto passi avanti notevoli».

