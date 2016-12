Roma – La Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) continua ad aumentare

il suo indice di gradimento popolare. L’unica lega italiana di rugby a 13

riconosciuta da Coni e Fir sta per mettere alle spalle un altro anno

importante che il presidente Pierluigi Gentile riassume con alcuni “flash”.

«Anche in questa stagione abbiamo vissuto emozioni forti: come non pensare

alla vittoria della nostra Nazionale nel test match (il terzo della storia)

contro BARA che tra l’altro si è “incrociato” con la pazzesca vittoria

degli azzurri del XV sul Sudafrica (le due partite andarono in scena a

distanza di 24 ore, una a Firenze e l’altra a Campi Bisenzio e cioè a due

passi dal capoluogo toscano, ndr). Siamo contenti di aver portato fortuna

alla Nazionale del rugby a 15 che ha centrato la vittoria più importante

della sua storia proprio in quel week-end, in cui tra l’altro la Fir ha

ribadito la vicinanza e il sostegno al nostro movimento. Valori

testimoniati, ad esempio, dalla consegna della maglia della Nazionale di

rugby a 13 a capitan Parisse avvenuta a cavallo delle due conferenze stampa

di presentazione dei rispettivi test-match». E nei programmi della

Nazionale ci sono ghiotte novità all’orizzonte. «A breve annunceremo le

prossime gare internazionali dell’Italia del rugby a 13 con la

consapevolezza che il nostro movimento cerca di premiare i ragazzi italiani

e tenta di fargli vivere esperienze tecniche importanti al cospetto di

atleti stranieri molto forti». Nazionale, ma non solo nel libro dei ricordi

della Lirfl per l’anno 2016. «Come non citare la finale scudetto andata in

scena a Siracusa tra L’Aquila Neroverde e Reggio, prima squadra a portare

il titolo italiano del rugby a 13 al sud Italia al termine di un ultimo

atto dagli altissimi contenuti tecnici. La finale è stata l’ulteriore

conferma che il movimento cresce anche in altre regioni d’Italia e non è

presente in maniera forte “solo” in quelle che sono state le pioniere di

questa disciplina nel nostro Paese. Non è un caso, per esempio, che a

trionfare nel primo trofeo stagionale dell’anno è stata la squadra umbra

degli Hammers in Coppa Italia». A proposito di questo trofeo, sotto le

festività natalizie muoverà i primi passi anche l’edizione 2017 ancor più

ricca a livello di numeri a testimonianza di una crescita costante della

Lirfl. «Invitiamo tutti i club d’Italia a unirsi all’unico movimento di

rugby a 13 riconosciuto da Fir e Coni e quindi dotato delle opportune

tutele assicurative per i giocatori».

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

