Roma – Con l’apertura delle iscrizioni, avvenuta tramite una comunicazione

sulla propria pagina Facebook ufficiale, la Lega Italiana Rugby Football

League (Lirfl) si è tuffata nell’organizzazione del campionato 2017 che

assegnerà lo scudetto nel mese di luglio. La novità importante riguarda

tutte le società neo partecipanti al campionato, considerato che per loro

l’iscrizione sarà totalmente gratuita. Dopo le considerazioni del referente

del sud Italia Concetto D’Aquila, a parlare è quello del centro nord Luca

Ruggeri che illustra lo “stato di interesse” del rugby league nella sua

zona di competenza. «La crescita della considerazione nei confronti del

nostro movimento è tangibile. Per quanto riguarda il centro nord del nostro

Paese, la regione “trascinante” e storicamente più vicina al rugby a 13 è

certamente la Toscana. Come non pensare ai Magnifici (squadra di cui

Ruggeri è stato capitano fino all’anno scorso, ndr), uno dei primi team a

partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla Lirfl. Ma anche ai

Puma Bisenzio che hanno ospitato diversi eventi legati alla Nazionale

italiana e che con ogni probabilità saranno presenti anche quest’anno ai

nastri di partenza. Sempre dalla Toscana abbiamo avuto dei forti segnali di

interesse a partecipare da parte di Pistoia, Colligiana, Massa e

Garfagnana, segno di un fortissimo feeling con il rugby a 13 da parte di

questa regione. E’ certo che anche altre regioni importanti come l’Abruzzo,

l’Umbria e ovviamente il Lazio (dove ha avuto vita il movimento, ndr)

saranno rappresentate nel campionato e poi ci sono un paio di proposte

particolari che potrebbero arricchire ulteriormente l’intero movimento del

rugby league italiano. Sono in contatto, infatti, con un esponente della

Nazionale sordomuti di rugby a 15 (che ha il suo centro organizzativo in

Emilia, ndr) e anche con l’ente promozionale Uisp che potrebbe partecipare

con una sua selezione». In ogni caso, per tutte le informazioni e per le

iscrizioni, le squadre del centro nord Italia interessate possono

rivolgersi alla mail segreteria@legairfl.it oppure al numero di telefono

3396556776.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

