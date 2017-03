Roma – Si avvicina a grandi passi il primo evento internazionale del 2017

organizzato dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). Il 12 marzo

alle ore 16, presso lo stadio di Centi Colella a L’Aquila, si terrà il test

match tra l’Italia del rugby a 13 e la Grecia. Un appuntamento che avrà

anche un importante contorno e che, indubbiamente, catalizzerà l’attenzione

di diversi appassionati della palla ovale del territorio abruzzese e non

solo. «Stiamo lavorando affinché il movimento del rugby league italiano

possa avere una base sempre più larga ed ogni evento è un’occasione –

spiega uno dei due ct azzurri, vale a dire Pierpaolo Rotilio – Siamo

curiosi di capire le risposte della squadra a questo appuntamento». Per

Rotilio, aquilano doc, questa partita avrà un sapore ancor più speciale.

«La Lirfl mi ha fatto davvero un bel regalo, non è da tutti poter allenare

la Nazionale in una partita ufficiale nella città dove sei nato. Mi auguro

e credo che anche lo stadio di Centi Colella offrirà un bel colpo d’occhio

perché L’Aquila e l’Abruzzo apprezzano il rugby in tutte le sue

sfaccettature e qui ci sono davvero tanti appassionati». Anche l’altro

tecnico azzurro, Riccardo Marini, non vede l’ora di poter osservare la

prestazione della Nazionale contro un avversario di cui non si conoscono le

reali potenzialità. «Purtroppo ci mancherà un elemento importante come Gioè

che è infortunato, ma dalle convocazioni si capirà che stiamo lavorando su

diversi giovani elementi e che vogliamo capire quali possono essere le loro

risposte in una sfida internazionale. Cerchiamo un successo che possa

contribuire a far crescere la fiducia verso il nostro movimento. La Grecia?

Mi aspetto un avversario molto tosto dal punto di vista fisico».

Un match comunque complicato per gli azzurri perché gli ellenici non

avranno nessuna intenzione di fare da semplici sparring partner. Il

movimento del rugby league greco, fondato dal presidente della Federazione

ellenica di Pentathlon moderno (la Hfmp), è formato quasi esclusivamente da

giocatori nati e cresciuti sportivamente in Grecia e le convocazioni del ct

Mattew Alan Ashill saranno improntate in questa ottica. «Siamo davvero

entusiasti di poter disputare questa partita – ha detto Panagiotis

Karefilis, uno dei giocatori più rappresentativi del team ellenico – La

nostra squadra sarà al completo e si giocherà le sue chance. L’obiettivo

del nostro gruppo è cercare di dare un futuro importante al movimento del

rugby league nel nostro Paese».

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

