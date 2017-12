Roma – Messa alle spalle da qualche giorno la fantastica esperienza

dell’Italia in Pakistan, la Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl)

inizia a guardare agli appuntamenti “interni”. La prima competizione

stagionale, come da tradizione, sarà la Coppa Italia che quest’anno però ha

una formula totalmente rinnovata: niente più fasi preliminari

“interregionali”, ma direttamente un torneo in data unica che assegnerà il

trofeo tra tutte le formazioni iscritte. Un’idea che piace a Giorgio

Blandino, terza linea classe 1980 che ha appena debuttato con la maglia

della Nazionale e che giocherà con la formazione del Clc Messina Rugby,

alla prima esperienza in Coppa Italia. «E’ una formula più fruibile e

accattivante a mio modo di vedere – sottolinea – Il fatto di giocare in una

data unica ci permetterà di confrontarci con più formazioni

contemporaneamente e anche di assistere alle fasi finali della competizione

qualora non arrivassimo fino in fondo». Blandino spiega come nasce l’idea

della Clc Messina, compagine che milita nella serie B del rugby union, di

tuffarsi nel mondo del league. «Personalmente avevo già partecipato alle

competizioni della Lirfl due anni fa con la maglia del Reggio che conquistò

il titolo di campione d’Italia e l’anno scorso con i Crociati. Abbiamo

formato un gruppo con diversi giocatori di Messina tra cui ci saranno pure

Sergio Pidalà e Dario Spanò che sono stati con me in Pakistan e ai quali si

aggiungeranno un elemento importante come Lorenzo Imbalzano e altri ragazzi

calabresi. Siamo curiosi di vedere che tipo di squadra ne uscirà fuori

anche perché ci saranno alcuni debuttanti in questa disciplina, ma vogliamo

giocarci le nostre carte». La chiusura di Blandino riguarda proprio la sua

recente convocazione in Nazionale, la prima della sua esperienza nel rugby

a 13. «A livello di emozione è stata una cosa splendida poter indossare la

maglia azzurra e cantare l’inno. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico,

sono uno che cerca sempre di imparare nonostante l’età avanzi e questa

esperienza mi ha dato certamente stimoli forti per continuare a dare il

massimo».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*