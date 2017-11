Roma – In attesa di verificare chi saranno i “magnifici 17” che faranno

parte della spedizione della Nazionale italiana a Islamabad, capitale del

Pakistan, per il test match che attende l’Italia il prossimo 19 novembre,

la Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) sta cominciando a

pianificare il primo dei due ormai tradizionali appuntamenti della stagione

del rugby league nostrano. Il riferimento è ovviamente alla Coppa Italia

che si gioca a rugby a 9 e che per il 2018 cambierà totalmente formula. Non

ci saranno più le “qualificazioni zonali” che davano l’accesso all’ultimo

atto, ma è stata scelta una data unica (il prossimo 3 febbraio 2018) in cui

tutte le squadre iscritte si ritroveranno in una sede da stabilire (a

seconda della provenienza delle iscrizioni) e si contenderanno il trofeo

che nella passata stagione finì nelle mani degli Hammers Umbria, vincitori

in finale contro i padroni di casa dell’Aquila Neroverde. La Coppa Italia

assume particolare importanza in questa stagione in quanto la formula a 9

giocatori, tipica della competizione, sarà la stessa adottata dalla World

Rugby League (federazione internazionale che sta affrontando il processo di

riconoscimento al Cio e formata da tutte le federazioni nazionali

riconosciute nei rispettivi Paesi) per il primo campionato del mondo che

potrebbe avere luogo nel 2018 o al massimo nel 2019. Si è deciso di giocare

la tappa in anticipo rispetto alle altre edizioni per dar modo allo staff

della Nazionale di poter organizzare stages di avvicinamento ai mondiali

nei mesi che verranno, magari proprio con i ragazzi impegnati nella Coppa

Italia. La data di sabato 3 febbraio non è casuale: il giorno successivo

l’Italia del rugby a 15 giocherà nel Sei Nazioni e quindi tutti i

campionati di rugby union, sia nazionali che regionali, dovrebbero

osservare un turno di sosta. La scelta della Lirfl, quindi, è stata presa

come sempre nell’ottica di evitare il più possibile la concomitanza di

impegni dei vari atleti con i rispettivi campionati di rugby a 15. Per

iscriversi le società hanno tempo fino al prossimo 15 gennaio, ma la Lega

Italiana Rugby Football League ha già deciso l’eventuale formula a seconda

del numero delle squadre che risponderanno presente. Al di là della

consueta partecipazione delle squadre del centro e del sud Italia, non è

escluso che possa esserci anche qualche sorpresa dall’area nord del Paese.

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) – Il vostro

indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti

conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.

Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre

comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso

avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro

indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*