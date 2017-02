Roma – Gli Hammers fanno il bis. La squadra umbra ripete la splendida

affermazione dello scorso anno in quel di Artena e anche nel 2017 si

aggiudica la Coppa Italia organizzata dalla Lega Italiana Rugby Football

League (Lirfl). Nello scenario dello stadio Centicolella di L’Aquila,

capitan Corbucci e compagni hanno avuto la meglio sia dei capitolini degli

Usag che dei padroni di casa dell’Aquila Neroverde (che alla fine si sono

piazzati al secondo posto). Anche queste finali hanno dato dimostrazione di

un livello tecnico e agonistico sempre più in crescendo nelle competizioni

del rugby league italiano e hanno confermato la voglia degli Hammers di

diventare una delle squadre di riferimento di questa disciplina, nonostante

la “giovane età” del club. A parlare del trionfo in terra abruzzese è

Davide Gioè, solitamente uno dei punti di forza degli Hammers, ma

nell’occasione costretto a bordo campo per colpa di un infortunio al

ginocchio (ne avrà ancora per qualche settimana) e dunque calatosi nel

ruolo di “coach” durante questo prestigioso appuntamento. «Siamo molto

felici di aver bissato la vittoria dello scorso anno, vuol dire che stiamo

lavorando bene e che la strada è quella giusta – dice Gioè, tra l’altro

punto fermo della Nazionale italiana di rugby a 13 – Venivamo da una

bell’affermazione nel concentramento dell’Italia centrale e siamo scesi in

campo con determinazione e caparbietà. Abbiamo preparato nel dettaglio

questo appuntamento perché volevamo vincere e ci siamo riusciti». Nella

gara d’esordio delle finali, i padroni di casa dell’Aquila Neroverde hanno

superato i capitolini degli Usag, poi battuti anche dagli Hammers. Il terzo

e decisivo match ha visto poi gli umbri mettere k.o. gli abruzzesi. «Non è

stato semplice trionfare, in special modo la seconda parte è stata dura

anche perché l’Aquila Neroverde voleva approfittare delle finali giocate in

casa e ha messo in campo tanto orgoglio». Lo sguardo di Gioè e degli

Hammers è già proiettato al campionato. «L’anno scorso arrivammo terzi e

quest’anno proveremo a migliorarci». Intanto il forte atleta sarà costretto

a saltare l’importante test internazionale che attende l’Italia del rugby a

13. La Lega Italiana Rugby Football League, infatti, ha ufficializzato un

nuovo test match: il 12 marzo prossimo gli azzurri dei coach Pierpaolo

Rotilio e Riccardo Marini saranno in campo allo stadio Centicolella di

L’Aquila per sfidare la Grecia. La Lirfl non si ferma mai.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

