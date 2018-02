Roma – La Coppa Italia della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl),

edizione 2018, finisce in mano a una squadra debuttante. Nella finale in

data unica tenutasi sabato allo stadio Centi Colella di L’Aquila ha

trionfato una delle due compagini abruzzesi presenti, vale a dire la novità

dei Sea Boars (letteralmente “cinghiali di mare” per rappresentare le due

anime montana e marina della neonata squadra). Percorso netto per Alberto

Santavenere e compagni: dopo aver vinto il girone comprendente i siciliani

della Clc Messina, gli umbri degli Hammers e gli emiliani della Rex

Albinea, i Sea Boars hanno superato in semifinale i “cugini” dell’Aquila

Neroverde e poi in finale di nuovo gli Hammers che nella loro semifinale

avevano avuto la meglio dei siciliani della Syrako. «Decisamente una bella

soddisfazione – dice il terza linea classe 1989 Alberto Santavenere, per

tutti Jonny – La nostra era una squadra esordiente, ma ci eravamo preparati

con tanta passione e concentrazione e poi nel nostro gruppo erano presenti

alcuni elementi nel giro della Nazionale italiana come Ippoliti, La Chioma,

Mistichelli, Lombardi e anche Annibaldi oltre a diversi ragazzi all’esordio

nel rugby a 13 e altri elementi di qualità. In finale abbiamo incrociato

una squadra molto agguerrita come gli Hammers (bi-detentori del trofeo

nelle ultime due stagioni, ndr), ma eravamo fiduciosi di potercela fare.

Nel primo tempo abbiamo messo a segno tre mete e loro non sono mai riusciti

a rientrare in partita come testimonia il punteggio conclusivo di 24-6».

Santavenere, a nome dei suoi compagni di squadra, si complimenta con la

Lega Italiana Rugby Football League e con l’Aquila Neroverde per

l’organizzazione dell’evento. «Tutto è filato liscio ed è stata davvero una

grande festa – conferma il giocatore dei Sea Boars – La formula della Coppa

in data e sede unica, a mio parere, è stata un successo ed è decisamente

più comoda per tutte le squadre. Ora ci godiamo questo titolo e poi

penseremo alla partecipazione al prossimo campionato» conclude Santavenere.

