Roma – Si avvicina l’appuntamento clou delle attività stagionali

organizzate dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). Tra poco più

di un mese, infatti, sarà tempo di campionato e tra le protagoniste ci sarà

sicuramente L’Aquila Neroverde che l’anno scorso arrivò a un passo dallo

scudetto (battuta in finale dagli umbri degli Hammers) e che quest’anno ha

subito una cocente eliminazione in semifinale di Coppa Italia dai “cugini”

abruzzesi dei Sea Boars, poi vincitori del trofeo nella manifestazione

organizzata proprio dal team aquilano. Alla recente Coppa Italia non era

presente Nicolò Speranza che invece indossava la fascia di capitano nella

finale scudetto 2017. «Ho dovuto saltare la Coppa per gli impegni con il

mio club di rugby a 15 (L’Aquila che milita in serie A, ndr), ma nella

kermesse estiva tornerò a far parte di questo gruppo e sarà il mio terzo

anno nel rugby a 13. Una disciplina totalmente differente dall’union, uno

sport con molto più contatto “diretto” e sicuramente affascinante a modo

suo, poi chiaramente dipende dalle attitudini di ognuno». Sulle intenzioni

dell’Aquila Neroverde nel campionato Lirfl 2018, Speranza è abbastanza

chiaro. «Partiamo come fatto già l’anno scorso e anche nella stagione

precedente e cioè per cercare di arrivare fino in fondo e vincere» dice il

mediano di mischia classe 1994 che, tra l’altro, ha fatto parte della

recente spedizione dell’Italia del rugby league in Pakistan. «Un’esperienza

bellissima, difficilmente avremmo potuto visitare quel Paese senza

l’opportunità che ci ha concesso la Lirfl – sottolinea Speranza – A livello

tecnico abbiamo trovato un avversario di valore e poi abbiamo avuto la

possibilità di giocare in uno stadio che, nell’ultimo periodo, non era

stato più utilizzato per una serie di motivi». D’altronde la maglia azzurra

per Speranza non è stata una novità. «Nel rugby a 15 ho fatto la trafila in

tutte le selezioni giovanili arrivando a giocare un Europeo Under 18. E’

sempre bello poter indossare la maglia della Nazionale».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

