Roma – Il passaggio della Nazionale allestita dalla Lega Italiana Rugby

Football League (Lirfl) in Pakistan è stato indubbiamente uno dei momenti

più significativi (se non il più alto) della stagione 2017-18. Qualche

settimana fa la pagina Facebook ufficiale della Lirfl ha voluto rilanciare

un sentito e passionale commento di una freelance italiana, Laura

Casaretti, che per motivi di lavoro si trovava nella “land of the pure”

(“la terra dei puri”, il Pakistan) e ha vissuto l’arrivo decisamente molto

mediatico degli italiani “brava gente” della Nazionale di rugby a 13.

«Quando i giocatori di rugby league italiani sono arrivati qui, sapevano

molto poco del Pakistan. “La presa elettrica è la stessa che in Italia?”

hanno chiesto alcuni. Si aspettavano un sacco di cibo piccante e di

scoprire un paese lontano dalla loro vita quotidiana. Sicuramente non si

aspettavano di essere scortati dalla polizia, seguiti da veicoli blindati,

né si aspettavano di essere circondati da disposizioni di massima sicurezza

all’esterno del Marriott Hotel, dove erano alloggiati. Dopo il micidiale

attacco alla squadra di cricket dello Sri Lanka nel 2009, che ha causato la

morte di otto persone, le squadre internazionali hanno evitato il Pakistan.

Tutte le partite “casalinghe” sono state giocate negli Emirati Arabi Uniti.

Nel caso del rugby league, non sono stati giocati affatto. “Ospitare la

squadra italiana di rugby a 13 a Islamabad e giocare una partita segna

l’inizio dello sviluppo del rugby league nel Paese”, ha dichiarato Kashif

Khwaja, capitano della Nazionale di rugby a 13 del Pakistan. Ikram Butt,

fondatore di BARA (British Asia Rugby Association), e Pierluigi Gentile,

presidente della Lirfl, hanno lavorato duramente per far sì che ciò

accadesse. L’Italia aveva già assaporato in un certo senso la durezza del

giocatore asiatico durante la partita contro il BARA, a Leeds, nel Regno

Unito. Perché non provare a confrontarsi contro la squadra pakistana a

Islamabad? La decisione era storica e serviva un teatro storico come lo

stadio di Jinnah.

Le preoccupazioni legate alla sicurezza erano molte. Non c’era solo il

rischio di episodi legati al terrorismo, ma anche all’instabilità politica

interna del paese. La capitale pakistana è stata bloccata per quasi due

settimane dalla protesta di una setta religiosa che chiede la pena di morte

per blasfemia. Scontri contro la polizia potrebbero scoppiare in qualsiasi

momento ed è per questo che la scadenza per la fine del sit-in è stata

continuamente rinviata. Era questo il momento giusto per una partita

internazionale? Gli italiani non ci hanno pensato troppo. La loro

spontaneità ha prevalso, la data della partita è stata confermata. Ai miei

connazionali e alle donne di campagna piace pensare a se stessi come gente

amichevole e di mentalità aperta, non troppo condizionati dalla politica

internazionale o dal terrorismo. Esiste anche un’espressione per questo

concetto: “Italiani brava gente”. Non era questo, comunque, quello che li

ha convinti a venire in Pakistan nonostante le preoccupazioni. L’orgoglio e

il conforto sono qualcosa di strettamente correlato al rugby league e i

giocatori dimostrano di onorarlo. Sicuramente, all’inizio, non si erano

resi conto di quanto sarebbe stata storica la partita. Per gli italiani, la

calda accoglienza ricevuta dal Pakistan è stata davvero una sorpresa, così

come vedere troppe guardie di sicurezza con i fucili. “A cosa servono

questi muri?”, ha chiesto uno dei ragazzi, indicando i muri devastati

appena fuori dall’enclave diplomatica.

La maggior parte di loro sono giovani di 20 anni, più interessati a sapere

se possono usare le famose linee di pick-up romantiche italiane, piuttosto

che alle minacce alla sicurezza. Ben presto, tuttavia, si sono resi conto

del rischio che stavano affrontando. E, fatto ancora più importante, hanno

iniziato a fare domande sul popolo pakistano, i suoi limiti di vita, le

paure. E a quel punto è arrivato in modo quasi naturale il loro supporto,

il voler abbracciare la loro lotta quotidiana contro il pregiudizio

internazionale e l’insicurezza interna. Ad un atleta di rugby non serve una

cicatrice per renderlo coraggioso, ma serve lottare per i suoi compagni,

essere un buon giocatore di squadra. In questo sport non esiste un

giocatore che va avanti da solo, deve esserci l’intera squadra. Quindi

questo è quello che hanno fatto. Insieme ai giocatori pakistani, hanno

deciso di andare oltre ai motivi di sicurezza che hanno impedito a molte

squadre internazionali di atterrare in Pakistan.

“Il rugby è davvero una metafora della vita”, ha dichiarato con passione

Alessandro Ippoliti, capitano dell’Italia. “Ti muovi indietro e avanti

passo dopo passo, tutti insieme lungo una linea orizzontale che divide il

tuo terreno da uno dei tuoi avversari. Solo con la spinta fisica ed emotiva

di tutti i membri del tuo team puoi superare la linea e raggiungere il

risultato”. La sfida, in questo caso, andava al di là di un campo da rugby.

L’incontro ha visto la vittoria della squadra ospite, ma a renderla

memorabile è stata lo spettacolo della sportività. “Stiamo lavorando per

portare un’edizione della Coppa del Mondo qui in Pakistan”, ha scritto in

seguito l’ambasciatore italiano Stefano Pontecorvo su twitter dopo aver

assistito in tribuna alla partita, mostrando tutto il suo sostegno per

promuovere una diversa percezione del Pakistan in tutto il mondo. Per

entrambe le squadre, il dolore fisico dei colpi ricevuti durante la partita

è evaporato nel giro di pochi giorni. L’orgoglio di aver fatto parte di un

evento di questo tipo, invece, è durato sicuramente più a lungo».

