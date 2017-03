Roma – E’ stato uno dei tanti rappresentanti della palla ovale abruzzese in

campo. Alessio Ponzi, centro classe 1996 in forza all’Aquila Neroverde, è

stato tra i protagonisti del test match, svoltosi qualche settimana fa

proprio nel capoluogo abruzzese, che ha visto l’Italia del rugby a 13

sconfiggere nettamente la Grecia. «Una giornata bellissima, sia a livello

personale che di squadra – racconta Ponzi – Non ci aspettavamo che ci

potesse essere una cornice di pubblico così importante, ma L’Aquila e gli

abruzzesi hanno dimostrato una volta di più di amare tutto ciò che riguarda

la palla ovale». Merito della certosina organizzazione messa in campo dalla

Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) e dall’Aquila Neroverde, club

che ha ospitato l’evento curandolo nel minimo dettaglio. «Il rugby a 13 ha

fatto notevoli passi in avanti nella nostra regione e sono certo che

continuerà a crescere – continua Ponzi – Una grande spinta l’ha data lo

stesso allenatore della Nazionale italiana Pierpaolo Rotilio, altro

abruzzese doc che ha dato input importanti a tutto il movimento». Per lui

quella con la Grecia è stata la seconda partita con la maglia azzurra dopo

quella disputata a Firenze contro BARA. «L’Italia ha fatto sicuramente

un’ottima partita, anche se si è vista subito la differenza tecnica con gli

avversari di turno. Comunque è stata una grande emozione difendere i colori

della Nazionale nella città dove vivo e davanti a una cornice di pubblico

importante come quella che ci è venuta a sostenere, poi il premio come

miglior giocatore dell’Aquila Neroverde in questa sfida è stata

un’ulteriore soddisfazione. Ma soprattutto è stato un gran divertimento,

cosa che è alla base della mia attività sportiva». Il giovane atleta sa

che, continuando a lavorare come ha fatto nel suo primo anno di rugby

league, le opportunità di continuare a far parte del gruppo azzurro si

ripeteranno. «La mia disponibilità c’è tutta, vedremo cosa accadrà in

futuro: vestire la maglia dell’Italia è sempre un orgoglio» conclude Ponzi.

