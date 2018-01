Roma – L’Abruzzo è sempre di più una delle regioni “trainanti” del rugby

league italiano. A maggior ragione considerando che il primo appuntamento

ufficiale della stagione 2018 messa in piedi dalla Lega Italiana Rugby

Football League (Lirfl) si terrà a L’Aquila: il prossimo 3 febbraio,

infatti, il capoluogo ospiterà la finale della nuova Coppa Italia che

quest’anno ha previsto un evento in data unica senza fasi preliminari come

accadeva fino all’anno scorso. Oltre all’Aquila Neroverde, all’appuntamento

sarà presente un’altra compagine abruzzese: si tratta della neonata Sea

Boars (letteralmente “Cinghiali del mare”) che raggrupperà atleti di

diverse cittadine della regione dell’Italia centro-orientale. A ideare e

promuovere la nascita di questa nuova formazione è stato in primis

Alessandro Ippoliti, uno dei giocatori di maggior militanza nel rugby a 13

e anche uno dei più vincenti viste le sue numerose vittorie con la maglia

dei Gladiators. «Sono abruzzese d’origine, ma per motivi di studio prima e

di lavoro poi mi ero spostato nella Capitale dove ho cominciato a giocare

nel rugby league – spiega il seconda linea classe 1982 – Recentemente sono

tornato “a casa” e volevo creare un gruppo che si discostasse dall’Aquila

Neroverde, raggruppando diverse piccole realtà della nostra regione. Il

nome? Volevamo dare l’idea di qualcosa che unisse l’anima montana con

quella di mare della nostra regione». Oltre a Ippoliti, che è tuttora

colonna della Nazionale italiana di rugby a 13, la formazione annovera

diversi buoni giocatori. «C’è il giusto mix tra ragazzi esperti e gente più

giovane, speriamo di ben figurare. Lo stimolo di giocare la finale di Coppa

Italia davanti al pubblico amico è stato forte: vedremo come andranno le

cose e se sarà possibile continuare la nostra esperienza anche per il

campionato». Giocatore di serie A nel rugby a 15 (milita con gli aquilani

del Gran Sasso), Ippoliti non ha mollato nemmeno di un centimetro il suo

impegno nel rugby league. «Devo tantissimo a questa disciplina: giocavo

nella serie C del rugby a 15 e se non mi fossi messo in luce tramite la

vetrina della Nazionale di rugby a 13 e le competizioni della Lirfl non

avrei mai fatto il salto in serie A. Quindi, nonostante il forte impegno

con il mio club di rugby union, ho sempre continuato a praticare il rugby

league».

