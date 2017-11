Roma – Ci siamo. Domani l’Italia del rugby a 13 partirà alla volta di

Islamabad, capitale del Pakistan, per “chiudere col botto” il suo 2017. La

squadra azzurra che rappresenta il movimento della Lega Italiana Rugby

Football League (Lirfl) è pronta ad affrontare un nuovo intrigante test

match. L’appuntamento per la sfida con il Pakistan è fissato per sabato

alle ore 13,30 locali presso il “World Famous Jinnah Stadium” di Islamabad

che indubbiamente sarà riempito da diversi appassionati del mondo della

palla ovale e in palio ci sarà il trofeo “Tariq Niazi”. L’Italia si

approccia con curiosità a questo appuntamento e ci si aspettano conferme

dal punto di vista tecnico: i 17 convocati della Nazionale azzurra (tra

questi diversi debuttanti) dovranno dare il massimo contro un avversario di

cui non si conosce bene il livello internazionale. Il coach del Pakistan

Yahya Bhatti, che è anche allenatore dell’Islamabad Jinns (squadra di club

della capitale che ha l’opportunità di avere entrambi i codici, rugby union

e rugby league), è pronto alla sfida con gli azzurri e non nasconde

l’emozione. «Questa sarà la prima volta nella quale allenerò la nazionale

ed ovviamente questo mi emoziona e mi spaventa allo stesso tempo. Per il

match ci siamo preparati molto bene e per avere il miglior team possibile

abbiamo preso i giocatori più meritevoli di diversi club nel Paese.

Ovviamente ci aspettiamo che questo incontro tra Italia e Pakistan sia il

primo di molti altri e lo vedo come una grande opportunità per dare la

giusta spinta per espandere il rugby league in Pakistan». Come sempre la

sfida internazionale, che sarà giocata tra due squadre che fanno parte

della World Rugby League, sarà l’occasione per ricordare le campagne

sociali a cui la Lirfl è legata come quella del “White Ribbon” contro la

violenza sulle donne (tra l’altro il 25 novembre cadrà il “White Ribbon

day”).

Questi i convocati ufficiali dell’Italia per la spedizione in Pakistan:

Alessandro Liberatore (1993, L’Aquila Neroverde), Alessandro Ippoliti

(1982, Gladiators Roma), Cristiano Lavini (1987, Gladiators Roma),

Alessandro Tornese (1993, Gladiators Roma), Luca Ruggeri (1991, Crociati),

Giorgio Blandino (1980, Crociati), Nicola Tinari (1997, L’Aquila

Neroverde), Sergio Pidalà (Crociati), Stefano Casalvieri (1997, Sulmona),

Alessio Batini (1991, Hammers Umbria), Nicolò Speranza (1994, L’Aquila

Neroverde), Andrea La Chioma (1996, Gladiators), Alessandro Mucciante

(1988, L’Aquila Neroverde), Elias Ligi (1990, Hammers Umbria), Tommaso

Battistacci (1993, Hammers Umbria), Dario Spano (1995, Crociati), Alessio

Barone (1978, Gladiators Roma).

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

