Roma – Le attività della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) vanno

spesso oltre il campo di gioco. Come non ricordare il forte appoggio verso

determinati progetti sociali (come il concreto aiuto ad alcuni orfanotrofi

del Kenya in occasione di una visita della Nazionale o il sostegno alla

campagna contro la violenza sulle donne quando gli azzurri hanno incrociato

la selezione di BARA), ma la Lirfl è attenta anche su altri “fronti” come

quello della prevenzione. In questo senso è nata da qualche mese una

collaborazione col dottor Patrizio Vicini, urologo e andrologo che

attualmente svolge la sua professione presso l’Ini, clinica convenzionata

di Grottaferrata. Al momento Vicini sta seguendo l’attività dei Gladiators,

ma non è escluso che nel prossimo futuro possa essere coinvolto anche con

la Nazionale o che la collaborazione possa ampliarsi in altre maniere. «Ho

conosciuto il presidente della Lirfl Pierluigi Gentile poco meno di un anno

fa tramite amici in comune e da lì abbiamo gettato le basi per una

collaborazione – racconta il dottor Vicini – Durante la mia attività

professionale ho sempre sostenuto il ruolo fondamentale dello sport come

primo fattore di prevenzione contro problematiche come l’infertilità e o il

deficit erettivo, insomma quelle tematiche riguardanti l’attività sessuale

maschile che spesso sono trascurate o sottovalutate dai giovani. Lo

sportivo, con il suo stile di vita, diminuisce sensibilmente le percentuali

di rischio di incappare in determinati problemi e per questo ritengo

fondamentale una sensibilizzazione forte su queste tematiche». D’altronde

il dottor Vicini è stato anch’egli uno sportivo. «Ho giocato per anni a

calcio, arrivando a fare la Juniores nazionale con il Marino che allora

aveva la prima squadra in serie C2. Ho già seguito alcune partite di rugby

ed è uno sport che sicuramente apprezzo». Vicini ha avuto modo di iniziare

a conoscere anche le attività della Lega Italiana Rugby Football League:

«Stiamo valutando con Gentile quali possono essere gli ambiti e gli

intrecci della nostra collaborazione e nelle prossime settimane cercheremo

di metterla a punto».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

