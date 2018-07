Roma – Erano i grandi favoriti della vigilia e hanno fatto rispettare il

pronostico. L’Aquila ha vinto il titolo di campione 2018 del campionato

organizzato dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). Nella finale

disputata a Cascia (in Umbria) nello scorso fine settimana, la squadra di

coach Alessandro Marozzi ha coronato un “inseguimento” che durava ormai da

tre anni. Troppi i titoli sfiorati dagli abruzzesi in questo periodo e così

la squadra aquilana ha dominato in lungo e in largo tutte le partite di

questa edizione, finale compresa. Nulla hanno potuto i Gladiators di Roma,

ai quali è rimasto solamente l’onore delle armi. «Sapevamo di essere i più

forti e non ci siamo fatti distrarre da nulla – dice il capitano

dell’Aquila Nicolò Speranza – Volevamo fortemente questo titolo tricolore e

lo abbiamo ottenuto: abbiamo avuto maggiore qualità e anche quantità

rispetto ai nostri avversari. Avevamo già affrontato in precedenza i

Gladiators e, anche se loro hanno inserito qualche nuovo giocatore per la

finale, abbiamo dimostrato di meritare la vittoria». Un successo che ha

emozionato anche un giocatore come lui che ha avuto esperienze importanti

anche nel rugby a 15. «In passato ho ottenuto una promozione dalla serie A

all’Eccellenza nel rugby union, ma anche questa è stata sicuramente una

bella emozione» racconta il mediano di mischia classe 1994 che fa

riferimento anche alla splendida cornice di pubblico vista a Cascia. «Per

noi è stato come giocare in casa, c’erano diversi nostri tifosi a

sostenerci e questa è stata sicuramente un’altra grande soddisfazione». Il

gruppo aquilano può davvero aprire un ciclo. «La squadra è mediamente

giovane, rappresenta una sintesi perfetta delle diverse anime rugbystiche

della nostra città e possiamo fare bene anche nelle prossime competizioni

organizzate dalla Lega Italiana Rugby Football League» assicura Speranza.

Le avversarie sono avvisate: bisognerà attrezzarsi al meglio per arginare

la voglia di vittoria dell’Aquila.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

