Roma – Il campionato della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) sta

per arrivare alle sue battute decisive. Nello scorso fine settimana si è

giocato sia al sud che al centro Italia: i Crociati, formazione calabrese,

hanno battuto per 46-40 la Syrako nel match disputatosi a Siracusa, mentre

L’Aquila Neroverde si è imposta a Tor Bella Monaca (Roma) sui Gladiators

per 48-38. Due partite estremamente combattute, anche se i Crociati

partivano comunque con il vantaggio del netto successo ottenuto all’andata

tra le mura amiche, mentre nel girone dell’Italia centrale era presente

anche la novità abruzzese di Sulmona. Per questo motivo la formazione

capitolina dei Gladiators ha comunque guadagnato il passaggio alle

semifinali dove sarà ospite degli umbri degli Hammers, mentre l’altro

abbinamento (effettuato con sorteggio) sarà quello tra L’Aquila Neroverde e

Crociati, con gli abruzzesi a godere del vantaggio del fattore casalingo.

«Purtroppo siamo sfortunati da quel punto di vista – sorride Lorenzo

Imbalzano, capitano dei Crociati e giocatore della Nazionale di rugby a 13

– Per il terzo anno giocheremo in trasferta la semifinale, evidentemente il

sorteggio non è benevolo. Tra l’altro affronteremo forse la squadra più

accreditata, ma noi scenderemo in campo per fare loro un bello scherzetto.

Inoltre sarà una sorta di “rivincita” per loro che l’anno scorso persero la

finale scudetto con Reggio Calabria, squadra da dove abbiamo pescato tanti

ragazzi quest’anno. Mi farà piacere, comunque, ritrovare amici come coach

Alessandro Marozzi». Sulla gara dei Crociati a Siracusa, Imbalzano

sottolinea che «abbiamo avuto di fronte una squadra molto diversa da quella

fragile dell’andata ed è stata molto dura. Sono contento della risposta che

hanno dato i nostri ragazzi, significa che stiamo costruendo qualcosa

dietro al gruppo dei più grandi». C’è attesa anche in casa aquilana dopo la

bella vittoria in terra capitolina sui Gladiators. «Faceva un gran caldo –

dice proprio il tecnico dell’Aquila Neroverde Alessandro Marozzi -, ma il

gruppo ha dato un’eccellente risposta contro un avversario tosto come

quello romano. Nonostante qualche assenza per motivi di studio, abbiamo

avuto una buona risposta dai ragazzi che sono scesi in campo e questo ci

conforta. Ci danno per favoriti? E’ un ruolo che ci prendiamo senza paura:

dopo la finale scudetto persa lo scorso anno, vogliamo cercare di arrivare

fino in fondo. Sappiamo che la concorrenza è notevole perché Hammers,

Crociati e Gladiators sono squadre di grandissimo valore, ma proveremo a

spuntarla».

