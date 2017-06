Roma – Nessuno sconto. L’Aquila Neroverde ha iniziato il campionato con una

larga vittoria (80-0) contro il Sulmona, una delle formazioni debuttanti

nel torneo organizzato dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl).

Una vittoria che non lascia spazio a molte interpretazioni e che sottolinea

la voglia con cui il team abruzzese si candida ad essere protagonista

assoluto nel percorso che porterà verso l’assegnazione dello scudetto 2017.

Un campionato che continua quindi con grande entusiasmo come sottolineato

dal presidente della Lirfl Pierluigi Gentile: «Il torneo è appena partito,

le squadre che hanno l’ambizione e le potenzialità per vincere il titolo

già stanno dimostrando le loro qualità. Sono convinto che sarà un

bellissimo campionato». Il presidente, che sta seguendo lo sviluppo del

campionato 2017, rimane concentrato anche sui grandi obiettivi del

movimento di rugby league italiano: «La nostra Lega Italiana Rugby Football

League continua a fare passi da gigante. Siamo parte di una federazione

internazionale, il World Rugby League, che è costituita da enti nazionali

riconosciuti dai governi locali». Nel commentare tali progressi il

presidente tiene a sottolineare un aspetto: «C’è tutta la nostra

disponibilità nel far sì che il mondo del rugby a 13 italiano si riunisca

nell’interesse di questo sport. Invitiamo quindi tutti ad unirsi,

nell’interesse della sicurezza dei giocatori e della legalità, sotto

l’egida democratica del Coni e della Fir, organismi che garantiscano la

democraticità della governance come avviene sempre nelle varie federazioni

e negli sport di alto livello. Tutto ciò per formare una nazionale formata

da giocatori italiani o oriundi che militino nel nostro campionato e sia

così espressione reale e sincera del nostro movimento». A tale riferimento

il presidente parla di tutti gli oriundi (australiani, argentini e altro)

che sono per la Lirfl tutti i benvenuti. Infatti l’unica cosa che la Lega

ha sempre chiesto per poter essere convocati è di partecipare alle attività

dimostrando la propria bravura, soprattutto grazie ad un apporto concreto

al movimento. Chiusura con passaggio d’obbligo sul rapporto con la Fir su

cui Gentile si dice soddisfatto. «Con la Fir c’è massima collaborazione e

rispetto. Siamo contenti di come stanno procedendo le cose».

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

