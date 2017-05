Roma – E’ una delle new entry della Nazionale italiana che il prossimo 21

maggio si esibirà ad Atene contro la Grecia (e forse anche con il

Pakistan). Andrea Picchi, prima linea classe 1988 in forza ai Gladiators, è

arrivato da poco nel mondo del rugby league e delle attività organizzate

dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). Ma evidentemente ha

saputo farsi molto apprezzare tanto che i tecnici della Nazionale,

Pierpaolo Rotilio e Riccardo Marini, hanno deciso di inserirlo tra i

convocati per la trasferta ellenica. «Me lo ha comunicato proprio Marini

che mi ha conosciuto da quando sono entrato a far parte dei Gladiators –

spiega Picchi – Sinceramente è stata una cosa inaspettata che mi ha

riempito di orgoglio. Sto provando a immaginare quali sensazioni vivrò nel

momento in cui potrò indossare la maglia azzurra: non vedo l’ora che

accada, darò tutto me stesso per ripagare la fiducia dello staff

dell’Italia». La sua esperienza nel rugby a 13 nasce con il “passaparola”:

«Un mio amico già partecipava alle attività della Lirfl e così mi ha

convinto a provare – spiega Picchi -. Devo dire che il rugby league è una

disciplina molto divertente, ma in generale tutto ciò che riguarda il mondo

della palla ovale mi appassiona» sorride il giocatore che nel rugby a 15

gioca con la maglia della Ldm Colleferro in serie B e che non vuole certo

essere una meteora nel league. «Cercherò di dare il meglio per convincere i

tecnici della Nazionale a convocarmi anche nelle prossime occasioni: voglio

portare avanti questo impegno nel rugby a 13 con la stessa abnegazione con

cui gioco nel rugby union» conclude Picchi.

Questa la lista completa dei convocati azzurri:

Cristiano Lavini, Andrea Picchi, Alberto Santavenere, Alessandro Ippoliti,

Stefano Servadio, Leonardo Di Fiore e Marco Mistichelli (Gladiators Roma),

Giuseppe Valenti, Alessio Ponzi, Marco Mancini, Lorenzo Imbalzano,

Gianmarco Mercurio e Luca Ruggeri (L’Aquila Neroverde), Alessio Batini e

Elias Ligi (Hammers Umbria), Camel El Gassaaoui e Vincenzo Fazzino (Syrako)

