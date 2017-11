Roma – Un altro buon test per l’Italia del rugby a 13. La Nazionale,

diretta emanazione di quanto visto nei recenti campionati e nelle edizioni

della Coppa Italia organizzati dalla Lega Italiana Rugby Football League

(Lirfl), ha sbancato il “World Famous Jinnah Stadium” di Islamabad battendo

la nazionale di casa del Pakistan col punteggio di 32-20 al termine di una

partita molto combattuta e portando a casa il trofeo “Tariq Niazi”. Il

migliore in campo della sfida internazionale (giocata tra due squadre che

fanno parte della World Rugby League) è stato Alessandro Tornesi, uno dei

tanti debuttanti azzurri presenti in Pakistan. Nelle parole del pilone

classe 1993 in forza ai Gladiators, anche a qualche ora di distanza dal

match e dal ritorno in Italia, c’è ancora tutta l’emozione di un’esperienza

indimenticabile. «Indossare la maglia azzurra, cantare l’inno e difendere

il tuo Paese è una cosa incredibile, da brividi – spiega Tornese che

recentemente ha anche vissuto due anni in Cina praticando il rugby a 10 –

Negli allenamenti della vigilia ero totalmente bloccato dalla pressione di

questa partita, tanto che mi rendevo conto di commettere errori davvero

banali. Anche per questo lo staff tecnico, giustamente, ha deciso di

lasciarmi inizialmente fuori, ma dopo circa venti minuti mi ha dato

l’opportunità di entrare in campo e non potevo proprio sprecarla. Dopo

essere riuscito a fare il primo placcaggio in maniera positiva, mi sono

totalmente sciolto e ho cominciato a giocare il mio rugby dando tutto

quello che avevo. Alla fine della partita ho avuto un vero e proprio

“crollo emotivo” proprio perché avevo accumulato una grande attesa per

questo evento: sapevo di aver fatto bene, ma il premio di miglior giocatore

è stata un’ulteriore incredibile sorpresa. Insomma, una trasferta da

incorniciare» esulta Tornese che, ovviamente, non vuole che questa in

Pakistan resti una parentesi azzurra per lui. «Cercherò di continuare a far

parte del gruppo della Nazionale con tutte le mie forze. Il rugby a 13?

L’ho conosciuto un anno fa circa e mi ha subito colpito».

A margine dell’evento, il presidente della Lirfl Pierluigi Gentile ha

voluto ringraziare sentitamente la Federazione di rugby league del Pakistan

per l’accoglienza e l’organizzazione praticamente perfetta della sfida. Tra

l’altro gli azzurri sono stati premiati dal ministro per l’Informazione e

il Broadcast Mariam Aurangzeb (al centro della foto) e questo è stato un

ulteriore motivo di orgoglio per la comitiva italiana. C’è da giurare che

le due realtà torneranno a incrociare sportivamente i loro destini nel

prossimo futuro.

