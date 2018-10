Roma – La data è fissata (25 novembre), la sede pure (si giocherà allo

stadio comunale di Spoleto). L’Italia del rugby a 13, che rappresenta il

movimento della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl), vuole chiudere

al meglio il suo 2018 e per farlo servirà una prestazione convincente,

condita magari anche da una vittoria. Riccardo Marini, che assieme a

Pierpaolo Rotilio è alla guida della Nazionale dal settembre del 2015,

presenta il test match contro BARA. «Un avversario che conosciamo bene per

averlo affrontato più volte negli ultimi anni. Una squadra che ha sempre

messo in campo un livello agonistico e tecnico di spessore e quindi

sappiamo che si tratterà di una partita tosta». Anche l’Italia del rugby a

13 è pronta a battagliare, pur nel suo processo di rinnovamento che sta

andando avanti da tempo. «Assieme a Rotilio, abbiamo potuto osservare

diversi ragazzi interessanti nelle competizioni ufficiali organizzate dalla

Lirfl e nei raduni che abbiamo pianificato nel corso del tempo. Le

convocazioni non sono ancora ufficiali, ma posso dire che ci saranno degli

innesti sempre nell’ottica di un ringiovanimento della rosa dell’Italia.

Chi verrà convocato, comunque, è già in grado di dare un contributo

significativo perché si tratta di ragazzi pronti». Marini parla poi del

ruolo che dovranno avere gli “anziani” del gruppo. «Dovranno chiaramente

essere da esempio nel comportamento fuori e dentro dal campo, c’è bisogno

che facciano da traino per il resto dell’organico». Il match, come detto,

si giocherà a Spoleto. «Mi aspetto una bella cornice di pubblico – auspica

Marini – D’altronde nell’ultimo periodo sul territorio è stato fatto un

lavoro molto positivo per far conoscere la nostra disciplina e più in

generale il mondo della palla ovale». Il tecnico conclude facendo un rapido

accenno ai suoi oltre tre anni alla guida della Nazionale di rugby a 13.

«Emozioni? Non c’è tempo per averne e tra l’altro non sono il tipo che si

fa coinvolgere in questo modo. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo

portando avanti e credo che il processo di crescita della Nazionale sia a

buon punto».

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

