Roma – L’Aquila fa sul serio. Dopo i 72 punti all’esordio contro gli altri

abruzzesi della Lega Italica nel primo match del campionato organizzato

dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl), i ragazzi di coach

Alessandro Marozzi hanno “bissato” con un’altra vittoria larga: sabato

scorso, nella prestigiosa cornice casalinga del “Fattori”, a fare le spese

della verve degli aquilani sono stati i Gladiators, travolti per 56-0.

«Siamo partiti subito fortissimo, schiacciando gli avversari nei primi

venti minuti e ipotecando il successo – dice la seconda linea classe 1991

Gianmarco Mercurio – Poi abbiamo avuto un rallentamento, ma siamo rimasti

molto attenti in fase difensiva e non abbiamo concesso nulla ai Gladiators.

Nel secondo tempo è stata ordinaria amministrazione del vantaggio maturato

e gestione delle energie». Un altro risultato largo che è dipeso anche da

un’opaca prestazione del team capitolino. «Mi aspettavo sicuramente di più

dai Gladiators che in Coppa Italia ci avevano dato decisamente più filo da

torcere, anche se c’è molto nostro merito nel punteggio finale» rimarca

Mercurio, da tempo nel giro della Nazionale italiana di rugby a 13.

L’Aquila è già proiettata alle fasi finali del campionato e non si

nasconde. «L’unione di forze tra il nostro gruppo e quello dei Sea Boars,

vincitori della recente Coppa Italia, ha fatto nascere una squadra

decisamente importante e completa – sottolinea Mercurio – In tanti ci danno

come favoriti per la vittoria dello scudetto e noi non abbiamo paura di

prenderci questo ruolo. Tra l’altro nelle ultime stagioni siamo arrivati

spesso vicini all’obiettivo senza mai centrarlo: è decisamente arrivato il

momento di vincere».

Domenica prossima alle 15,30 si giocherà la partita d’andata dell’altro

confronto tra gli umbri degli Hammers e i siciliani della Syrako: il primo

match di disputerà in Umbria, il ritorno a campi invertiti. Il campionato

italiano della Lega Italiana Rugby Football League sta entrando nelle fasi

decisive.

