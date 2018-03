Roma – Sono stati gli organizzatori e quindi i “padroni di casa” della

finale di Coppa Italia svoltasi sotto l’egida della Lega Italiana Rugby

Football League (Lirfl). L’Aquila Neroverde si è fermata alla semifinale,

al “derby” con l’altra squadra abruzzese dei Sea Boars. Un risultato che

potrebbe sembrare un passo indietro rispetto alla precedente edizione e

alla finale raggiunta (e persa) nel campionato 2017, ma la seconda linea

classe 1991 Gianmarco Mercurio spiega per quale motivo non è così.

«Rispetto a quelle competizioni avevamo qualche giocatore importante in

meno e qualche ragazzo “debuttante” nel league in più. Anzi, non pensavamo

di poter essere così competitivi: direi che siamo andati oltre le

aspettative». Mercurio applaude anche la nuova formula in sede unica della

Coppa Italia. «E’ stato bello poter ritrovare diverse squadre provenienti

da tutta Italia e potersi confrontare con queste selezioni. L’unica piccola

“macchia” è stato il meteo un po’ sfavorevole, ma è andata bene lo stesso».

Tra gli aspetti positivi della Coppa Italia disputata da L’Aquila Neroverde

c’è sicuramente proprio l’impiego dei ragazzi. «Sono convinto che potranno

darci un contributo in futuro: abbiamo ulteriormente “allargato” la base e

fatto conoscere la disciplina ad altri giovani elementi. Poi per il

campionato, comunque, dovrebbero tornare a far parte del gruppo gli

elementi che mancavano in Coppa Italia». Mercurio, che è stato anche nel

giro della Nazionale, è ormai uno dei veterani del gruppo abruzzese. «C’è

un rapporto di forte amicizia con coach Alessandro Marozzi che è anche il

mio allenatore alla Polisportiva L’Aquila di serie C di rugby a 15. Il mio

impegno nel rugby league nasce anche da questo».

Proprio Marozzi, in conclusione, fornisce il suo giudizio sull’evento a

livello organizzativo. «E’ filato tutto liscio anche per merito della

collaborazione di tutte le squadre partecipanti, in particolare quelle

provenienti da più lontano come le due siciliane Syrako e Clc Messina.

Anche la risposta del pubblico è stata buona, quindi siamo contenti per

l’esito di questa giornata».

