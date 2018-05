Roma – Il momento è arrivato. Nel week-end parte il campionato 2018

organizzato dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) e ad aprire i

giochi non poteva che essere la squadra più titolata, vale a dire i

Gladiators. La formazione capitolina ospiterà la Lega Italica (franchigia

nata dall’unione d’intenti tra i territori di Sulmna, Chieti e Atessa) e il

match sarà disputato presso il campo di Spinoretico a Frascati. «Abbiamo

cercato di mettere in piedi una compagine competitiva dopo le difficoltà

avute nelle ultime stagioni – racconta il coach dei Gladiators Alessandro

Sagrafena – Lo spirito con cui si inizia questa competizione è ovviamente

quello di provare a vincere, anche se non sarà semplice superare squadre di

grande spessore come gli umbri degli Hammers campioni d’Italia uscenti o

gli abruzzesi dell’Aquila». Per il 44enne Sagrafena sarà l’inizio di

un’avventura speciale visto che per la prima volta avrà la responsabilità

tecnica diretta della squadra capitolina con cui tra l’altro è stato

protagonista da giocatore negli anni d’oro dei cinque scudetti consecutivi

vinti dai Gladiators. «Un ruolo che mi affascina e non mi spaventa. Prima

di smettere a giocare a rugby ho avuto un’esperienza in Nuova Zelanda dove

ho potuto conoscere da vicino il league di quella nazione, una disciplina

estremamente considerata». Tornato in Italia, Sagrafena ha apprezzato anche

lo sviluppo del movimento portato avanti dalla Lega Italiana Rugby Football

League. «Il rugby a 13 è cresciuto in maniera molto rapida in Italia e di

questo va dato atto alla Lirfl. Per quanto concerne i Gladiators, non è

semplice lavorare su Roma. A differenza di quanto accade per la maggioranza

delle altre compagini che partecipano alle manifestazioni organizzate dalla

Lega, è mancata una vera e propria “base logistica” dove poter sviluppare

un discorso tecnico nel tempo e formare in questa maniera validi giocatori

di rugby league. Stabilizzarsi in un territorio significherebbe fare un

grosso passo avanti» conclude Sagrafena.

—

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

