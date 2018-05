Roma – Nei giorni scorsi la Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl)

aveva annunciato l’ufficialità di una nuova partita della Nazionale di

rugby a 13 da giocare (con ogni probabilità contro il Pakistan) alla fine

di giugno a Spoleto. Lo staff tecnico azzurro, dunque, ha l’esigenza di

stringere i tempi per arrivare preparata nel dettaglio a questo nuovo

evento internazionale. Per questo ha rappresentato un momento certamente

importante il raduno andato in scena martedì pomeriggio nel centro sportivo

di Centi Colella dove si sono ritrovati ben 36 atleti del centro-nord

Italia sotto gli occhi del commissario tecnico della Nazionale Pierpaolo

Rotilio che guida gli azzurri assieme a coach Riccardo Marini. Molti i

giocatori delle principali formazioni del territorio, tra cui gli abruzzesi

Aquila Neroverde, Sea Boars e Sulmona, gli umbri degli Hammers e i

capitolini dei Gladiators: il fatto che alcuni, in un giorno feriale,

abbiano coperto distanze non da poco per raggiungere L’Aquila è un segnale

importante che fa capire bene quanto questi ragazzi tengano a far parte

della Nazionale italiana di rugby a 13. Un’ora e mezzo di allenamento in

cui, nella parte iniziale, gli atleti presenti hanno lavorato sulle scelte

di gioco davanti, dentro e oltre la difesa mettendo sul campo una buona

intensità. Nella seconda parte del raduno, invece, gli azzurri hanno

lavorato sulla capacità di prendere le giuste decisioni davanti ad una

difesa aggressiva con avvii da play the ball. Lo staff tecnico della

Nazionale avrà sicuramente tratto indicazioni importanti da questo raduno e

potrà fare delle considerazioni in vista del match di fine giugno a

Spoleto. Intanto martedì, a Roma, si è tenuto un corso per allenatori di

rugby league, mentre prossimamente (sempre a L’Aquila) ne verrà organizzato

uno dedicato agli arbitri. Insomma l’attività della Lega Italiana Rugby

Football League è sempre in grande fermento. E all’orizzonte ci sono un

paio di mesi di grandi emozioni tra campionato 2018 e partita della

Nazionale.

