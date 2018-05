Roma – Il nome rappresenta sicuramente una novità all’interno delle

attività della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). Ma la Lega

Italica, che giocherà nel girone B del campionato italiano di rugby a 13

che porterà all’assegnazione dello scudetto 2018, è una “derivazione

allargata” del Sulmona che già partecipò al massimo torneo nazionale dello

scorso anno. A spiegare la genesi di questa squadra è il presidente Mauro

Ranalli, massimo dirigente del Sulmona rugby a 15 che milita in serie C2.

«Siamo stati coinvolti nelle attività della Lega Italiana Rugby Football

League per l’amicizia che mi lega ad Alessandro Marozzi, responsabile

dell’Aquila. L’anno scorso giocammo semplicemente come Sulmona, quest’anno

abbiamo allargato il nostro “raggio” anche a Chieti ed Atessa. Lo spirito,

però, sarà il medesimo della passata stagione: non abbiamo alcuna pressione

di risultato, cerchiamo solamente di far divertire i nostri ragazzi». Uno

di loro, Casalvieri, ha partecipato alla recente spedizione della Nazionale

in Pakistan. «Il nostro intento è quello di portare avanti il rugby in

tutte le sue forme nel nostro territorio». Una curiosità è legata anche al

nome prescelto, quello di Lega Italica: «Il riferimento storico è evidente

e si rifà al periodo del primo secolo avanti Cristo quando le popolazioni

della nostra zona si ribellarono alla dominazione romana» spiega Ranalli.

L’avventura della Lega Italica nel campionato 2018 inizierà presto: il

prossimo 3 giugno, infatti, la formazione abruzzese sfiderà i blasonati

Gladiators (a proposito di romani…), poi nel week-end successivo ci sarà

l’incrocio con L’Aquila Rugby. Un girone molto complicato per la Lega

Italica che proverà a contrastare due tra le migliori formazioni della Lega

Italiana Rugby Football League, magari uscendo a testa alta dalle due sfide

o provando anche a ribaltare i pronostici che vedono le altre due squadre

del triangolare come favorite per l’accesso alla finale (anche quella a

tre) del campionato 2018.

Area comunicazione Lega Italiana Rugby Football League

